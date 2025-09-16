NAJAVA

Prava poslastica na otvaranju Lige prvaka. "Hrvatski derbi" će u Torinu odigrati Juventus Igora Tudora i Borussia Dortmund na čelu s Nikom Kovačem. Obje momčadi su jako dobro ušle u sezonu te se očekuje pravi spektakl. Utakmica počinje u 21 sat, a pravdu će dijeliti francuski sudac Francois Letexier.

Tudor i njegova "stara dama" su neporaženi na početku sezone. Dapače, u prva tri kola Serie A ostvarili su sve tri pobjede, a u prošlom kolu su u fantastičnoj utakmici punoj preokreta pobijedili milanski Inter. Juventus je neporažen u šest uzastopnih pobjeda na domaćem terenu te će pokušati produžiti niz, iako u Ligi prvaka nije toliko uvjerljiv. Kenan Yildiz bit će prva violina torinske momčadi, a Tudor s klupe ima nekoliko džokera koji mogu riješiti utakmicu. Za susret su upitni Arkadiusz Milik, Edon Zhegrova i Francisco Conceicao, ali i bez njih Juventus izgleda jako moćno.

- Borussia Dortmund je vrlo snažna momčad. Igramo kod kuće protiv ekipe vrhunske razine i jedva čekamo da utakmica počne. Ne razmišljam o tome dokle možemo dogurati. Moramo biti fokusirani na prve korake. Morat ćemo biti koncentrirani i vidjeti kako im možemo nanijeti probleme, ali i gdje oni mogu ugroziti nas - rekao je Tudor.

Borussia je također neporažena u ligi i u Torino stiže s dvije pobjede i jednim remijem u Bundesligi. Sjajno ove sezone igra Serhou Guirassy koji je pet puta bio strijelac u prve četiri službene utakmice "crno-žutih". Kovač je u momčad iz Dortmunda implementirao svoj stil te će sigurno Borussia izaći disciplinirana i kompaktna. Važnu ulogu mogao bi imati i Jobe Belingham koji dobiva sve više minuta te sada ima priliku pokazati da je u jako dobroj formi. Boruusia ima problema s ozljedama te neće biti Emrea Cana Niklasa Sulea te Nica Schlotterbecka, a najvjerojatnije ni Fabio Silva neće biti u konkurenciji.

- Igramo u gostima, a to je sigurno prednost za Juventus. U ljetnim pripremama igrali smo prijateljsku utakmicu protiv njih u Dortmundu i mogli ste vidjeti kakvu kvalitetu imaju. Moramo se rastegnuti, moramo dati 100 posto. Želimo pokazati da imamo kvalitetu da ovdje uspijemo - rekao je Kovač.



