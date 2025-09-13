Obavijesti

Dramatičan derbi Juventusa i Intera! Crnogorac donio Tudoru tri boda, Sučić je ušao s klupe

Dramatičan derbi Juventusa i Intera! Crnogorac donio Tudoru tri boda, Sučić je ušao s klupe
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Tudorov Juventus u dramatičnom derbiju pobijedio Inter 4-3! Mladi Adžić junak s golom u zadnjim trenucima! Petar Sučić ušao je u 81. minuti

Nogometaši Juventusa, koje vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, zadržali su stopostotni učinak u novoj sezoni talijanskog prvenstva i nakon 3. kola zahvaljujući 4-3 domaćoj pobjedi protiv aktualnog prvaka Intera u velikom derbiju punom preokreta.

Juventus je vodio sa 1-0 i 2-1 golovima Kellyja (14') i Yildiza (38'). Inter je stizao taj zaostatak s dva dalekometna udarca Calhanoglua (30', 65').

Serie A - Juventus v Inter Milan
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Prednost gostima od 3-2 udarcem glavom nakon prekida osigurao je Marcus Thuram (76'), ali njegov brat Kephren Thuram (82') je također glavom nakon prekida poravnao na 3-3.

I kada se činilo kako će ovaj sadržajni "Derby d'Italia" završiti podjelom bodova, mladi 19-godišnji Crnogorac Vasilije Adžić (90+1') je u sudačkoj nadoknadi udarcem sa 25 metara donio pobjedu Juventusu.

Serie A - Juventus v Inter Milan
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić ušao je u igru za Inter u 81. minuti umjesto dvostrukog strijelca Calhanoglua.

Juventus je na vrhu ljestvice s maksimalnih devet bodova, dok je Inter pretrpio drugi uzastopni poraz i ostao na samo tri boda.

Rog ostao na klupi

Nogometaši Cagliarija u prvoj su utakmici 3. kola talijanskog nogometnog prvenstva na svom terenu svladali Parmu sa 2-0. Golove su postigli Mina (33.) i Felici (77.).

Marko Rog ostao je na klupi Cagliarija, dok Matija Frigan zbog ozljede koljena nije konkurirao za nastup u sastavu Parme.Cagliari sada ima četiri boda, a Parma jedan.

