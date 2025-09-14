Tudor nakon pobjede u derbiju: Ne znam je li bilo zasluženo

Juventus je u nevjerojatnoj utakmici pobijedio Inter 4-3 u dvoboju punom preokreta. Trener "stare dame" Igor Tudor priznao je nakon utakmice da nije siguran je li njegova momčad zaslužila slaviti.

- Bila je to luda utakmica, puno golova, uspona i padova, na kraju smo jako sretni što smo pobijedili sjajnu momčad visoke kvalitete - rekao je za DAZN i dodao:

- Zadovoljni smo, bila je to treća utakmica, imamo ih još 35.

Juventus je u prva tri kola ostvario maksimalan učinak, što mu nije uspjelo od sezone 2018/19. Ipak, hrvatski trener ostao je čvrsto na zemlji.

- U ovakvoj utakmici nema favorita. Inter ima ogromnu kvalitetu, svjetska su klasa. Naša izvedba nije bila ono što smo mogli, pogotovo u smislu presinga, ali glad onih koji su ušli pomogla nam je da ostvarimo ovu pobjedu. Ne znam je li bila zaslužena, ili bi remi bio pošten, ali to je nogomet.