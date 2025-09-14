Obavijesti

Sport

Komentari 0
MAKSIMALAN UČINAK JUVENTUSA

Tudor nakon pobjede u derbiju: Ne znam je li bilo zasluženo

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Tudor nakon pobjede u derbiju: Ne znam je li bilo zasluženo
2
Foto: Pasquale Golia/IPA Sport / ipa-a

U ovakvoj utakmici nema favorita. Inter ima ogromnu kvalitetu, svjetska su klasa. Naša izvedba nije bila ono što smo mogli, pogotovo u smislu presinga, ali glad onih koji su ušli pomogla nam je da ostvarimo ovu pobjedu, rekao je Tudor

Juventus je u nevjerojatnoj utakmici pobijedio Inter 4-3 u dvoboju punom preokreta. Trener "stare dame" Igor Tudor priznao je nakon utakmice da nije siguran je li njegova momčad zaslužila slaviti. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predstavljanje Igora Tudora u Laziju 00:50
Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

- Bila je to luda utakmica, puno golova, uspona i padova, na kraju smo jako sretni što smo pobijedili sjajnu momčad visoke kvalitete - rekao je za DAZN i dodao:

- Zadovoljni smo, bila je to treća utakmica, imamo ih još 35.

CALCIO - Serie A - Juventus FC vs Inter - FC Internazionale
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Juventus je u prva tri kola ostvario maksimalan učinak, što mu nije uspjelo od sezone 2018/19. Ipak, hrvatski trener ostao je čvrsto na zemlji. 

- U ovakvoj utakmici nema favorita. Inter ima ogromnu kvalitetu, svjetska su klasa. Naša izvedba nije bila ono što smo mogli, pogotovo u smislu presinga, ali glad onih koji su ušli pomogla nam je da ostvarimo ovu pobjedu. Ne znam je li bila zaslužena, ili bi remi bio pošten, ali to je nogomet. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi
NOGOMETNI SEKS SKANDAL

FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta
ŠESTO KOLO HNL-A

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta

Domaćin je 'riješio' utakmicu u prvih deset minuta. Latković je nakon lijepe kombinacije s Tavaresom zabio za vodstvo u petoj minuti, a Ivušić je u osmoj zabio autogol pred 10.337 gledatelja
FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep
LUKSUZ U MANCHESTERU

FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep

Gvardiol je donedavno živio u luksuznom aparthotelu u Manchesteru. Navijači su ga često viđali na toj lokaciji koja odiše luksuzom i privatnošću uz 18-metarski bazen, uslugu parkiranja, dostave i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025