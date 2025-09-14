U ovakvoj utakmici nema favorita. Inter ima ogromnu kvalitetu, svjetska su klasa. Naša izvedba nije bila ono što smo mogli, pogotovo u smislu presinga, ali glad onih koji su ušli pomogla nam je da ostvarimo ovu pobjedu, rekao je Tudor
Tudor nakon pobjede u derbiju: Ne znam je li bilo zasluženo
Juventus je u nevjerojatnoj utakmici pobijedio Inter 4-3 u dvoboju punom preokreta. Trener "stare dame" Igor Tudor priznao je nakon utakmice da nije siguran je li njegova momčad zaslužila slaviti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Bila je to luda utakmica, puno golova, uspona i padova, na kraju smo jako sretni što smo pobijedili sjajnu momčad visoke kvalitete - rekao je za DAZN i dodao:
- Zadovoljni smo, bila je to treća utakmica, imamo ih još 35.
Juventus je u prva tri kola ostvario maksimalan učinak, što mu nije uspjelo od sezone 2018/19. Ipak, hrvatski trener ostao je čvrsto na zemlji.
- U ovakvoj utakmici nema favorita. Inter ima ogromnu kvalitetu, svjetska su klasa. Naša izvedba nije bila ono što smo mogli, pogotovo u smislu presinga, ali glad onih koji su ušli pomogla nam je da ostvarimo ovu pobjedu. Ne znam je li bila zaslužena, ili bi remi bio pošten, ali to je nogomet.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+