Tri su dana ostala do osmine finala Eura u Kopenhagenu, utakmice Hrvatske i Španjolske, a na konferenciji za medije u Rovinju govore branič Borna Barišić i veznjak Mateo Kovačić.

Borna Barišić

Kako zdravlje, koliko je bilo bitno igrati protiv Škotske?

- Sad je sve u redu. Drugi trening kad sam došao na pripreme osjetio sam leđa i imao probleme otad. Uspio sam zaliječiti nakratko, ali se nažalost vratilo. Sad je situacija dobra - rekao je.

- Odigrao sam puno utakmica u Rangersu. Kad smo bili pred kraj prvenstva i osvojili ga, bio sam fokusiran na Euro. Nakon prve ozljede protiv Celtica, bio sam zabrinut, u kakvom ću stanju doći. Uspio sam to sanirati, ali opet se dogodila neobična ozljeda leđa i naravno da me to poremetilo. Ali hvala Bogu, sad je sve u redu, odigrao sam 20-ak minuta i pomogao reprezentaciji da se plasira dalje.

Što su rekli iz Rangersa?

- Je, bilo je poruka i prije turnira i prije utakmice, svi su mi zaželjeli sreću. Poslije su svi čestitali uz poruke da smo zasluženo pobijedili i prošli, da odsad navijaju za Hrvatsku. To mi je bilo jako drago, odsad imamo veliku podršku iz Škotske.

Je li što rekao Gerrard?

- Dobio sam neke savjete, ali ne bih o tome. Zaželio mi je svu sreću na turniru.

Kako je vidio nastupe Gvardiola?

- Ne bih komentirao kako je odigrao, to je stvar struke. Ali Joško je veliki potencijal, vidjeli smo to kroz sezonu u Dinamu. I ako bude sve u redu, izrast će u vrhunskog igrača. Smatram ga jako dobrim dečkom i osobom, nemam što više reći od toga.

Španjolska i njeni penali?

- Nemamo puno o njima pričati, vrhunski su bili. Puno kombinatorike, kvalitetni igrači, bit će teško igrati s njima. Nadam se da neće doći do penala, bit će zahtjevna utakmica. Ali imamo puno vjere u sebe, izvukli smo se protiv Škotske nakon što nismo dobro počeli turnir. Vratit će se i navijači na tribine i vjerujem u jako dobru utakmicu.

Koliko mu je pomogla dobra sezona u Rangersu?

- Apsolutno jest. Kad imaš takvu sezonu na osobnom i klupskom planu, to ti donosi puno samopouzdanja. Bilo je velikih utakmica u prvenstvu i Europskoj ligi, to mi znači i za reprezentaciju.

- Škotska nam je dala samopouzdanje, elan i odskočnu dasku za dalje, ali to je sad završilo. Moramo se pripremati za iduću utakmicu, sigurno će biti teže. Trebamo graditi optimizam na toj utakmici - rekao je Barišić.

Kako se postaviti?

- Bit će razlika jer je protivnik drugačiji. Protivnik voli posjed, voli loptu, ima vrhunsku kvalitetu. Iz toga su jako opasni. Morat ćemo se drugačije postaviti. Vidjet ćemo kako će to ispasti.

Hrvatska je autsajder prema kladionicama?

- To je dvosjekli mač. Kad ti ne ulaziš kao favorit, opušteniji si, ali protivnik bi teoretski trebao biti jači od tebe. Ali optimist sam, ne sumnjam u našu kvalitetu, pokazali smo to nebrojeno puta. Ako budemo gradili optimizam na prošloj utakmici, vjerujem da ćemo odigrati odličnu utakmicu protiv Španjolske. Oni vole imati posjed, a volimo ga i mi... Bit će zanimljivo.

Koliko igračima znače rasprodane ulaznice za hrvatske navijače?

- Dolazak navijača jako nam je potreban, imamo poseban odnos s njima i sigurno je to bio minus u Londonu i Glasgowu. Toliki broj rasprodanih ulaznica dovoljno govori koliko navijači žele doći podržati nas. Očekujem veliku podršku i bit će i nama lakše.

Mateo Kovačić

- Očekuje nas sigurno teška utakmica. Španjolci su odlična momčad koja voli posjed, voli igrati. Bit će nam bitno da nastojimo imati loptu što više u nogama, da im oduzmemo što najviše vole. Ne znam koliko ih medijski napisi opterećuju ni što pišu, ali znam da će biti spremni za nas jer smo odlična momčad, igrali smo više puta protiv njih. Obje momčadi pokušat će se nadigravati.

Koliko je napredovao od odlaska iz Madrida, što ističu u Marci?

- Sigurno sam napredovao otkad sam otišao iz Madrida, nekoliko sam godina stariji, iskusniji, više sam utakmica igrao u kontinuitetu nego tamo. U tom segmentu napredovao sam, osjećam se dobro. Naravno da je čudno da oni nemaju igrača Reala, to se nije dogodilo nikad u povijesti, ali to značilo da su se nametnuli igrači iz drugih klubova. Imaju oni odlične igrače po svim klubovima u Europi.

Kako se osjećaš sa suigračima u veznom redu?

- S Lukom i Brozom igram dugi niz godina i osjećamo se dobro kad igramo skupa. Broz je jako dobar za reprezentaciju, daje mirnoću, stalno traži loptu i u prilazu je. Od velike je pomoći meni i Luki. A napredovati možemo ako još više ulazili pred gol, što smo radili protiv Škotske. Još više moramo ulaziti u šesnaesterac i stvarati prilike.

- Trebala nam je ta pobjeda. Protiv Engleza smo primili taj gol, protiv Češke nije izgledalo dobro, a ovo protiv Škotske dalo nam je samopouzdanja da možemo odigrati odličnu utakmicu. Vidjelo se to već jučer na treningu i dat ćemo sve od sebe da odigramo pravu utakmicu.

- Gilmoure? Čuo sam se s njim čim je izašla vijest da je bio pozitivan. Naravno da mi je žao zbog toga. Ali imao je odličnu sezonu, njegove su kvalitete neupitne, odigrao je jako puno utakmica za Chelsea, reprezentaciju. Bit će bitan igrač za klub u skoroj budućnosti.

Usporedba s veznim redom generacije 1998.?

- Ne bih se uspoređivao s njima, to su bili fenomenalni igrači koji su odigrali velike utakmice za Hrvatsku. Oni i mi imamo dobre strane. I Španjolci imaju fenomenalne igrače. Nije sve u veznoj liniji, stalno se piše o tome. Bitna je momčad. Moramo se nametnuti, pokazati da smo bolji od njih.

- Osjećam se dobro, bolje jer mi vjeruju. Igram, što mi je jako bitno. Svakom igraču je bitno da ga se ne mijenja odmah, da igra i izbornik Dalić dao mi je povjerenje. Nastojim ga vratiti na svakom treningu.