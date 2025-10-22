UŽIVO Liga prvaka: Igor Pajač dijeli pravdu u Baskiji, Galata dočekuje neugodne Norvežane

NAJAVA

Večeras se nastavlja natjecanje u grupnoj fazi Lige prvaka. U Bilbau, posrnuli Athletic Club dočekuje najveće iznenađenje natjecanja, azerbajdžanski Qarabag, u utakmici koju će suditi hrvatska sudačka postava. Istovremeno, u Istanbulu će Galatasaray ugostiti neporaženi Bodø/Glimt, a oči će biti uprte u Victora Osimhena koji ima priliku ispisati povijest turskog velikana.

Momčad Ernesta Valverdea u europsku se jesen vratila nakon dugo vremena, no početak je bio iznimno težak. Baski su upisali dva poraza u prva dva kola – 2:0 protiv Arsenala i težak poraz 4:1 od Borussije Dortmund. Ni u LaLigi situacija nije bila bajna; sve do pobjede nad Mallorcom početkom listopada, klub je bio u nizu od sedam utakmica bez pobjede. S druge strane, Qarabag proživljava svoje snove. Momčad koju vodi Gurban Gurbanov jedna je od samo šest ekipa koje nakon dva kola imaju stopostotan učinak. Na svojem prvom nastupu u Ligi prvaka od 2017. godine, prvak Azerbajdžana prvo je svladao Benficu 3:2, a potom i Kopenhagen 2:0. U sjajnoj su formi, s osam pobjeda u posljednjih devet utakmica u svim natjecanjima.

Ova utakmica imat će i snažan hrvatski pečat. Glavni sudac dvoboja bit će Igor Pajač, a pomagat će mu Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, dok je četvrti sudac Zdenko Lovrić. U VAR sobi sjedit će iskusni Ivan Bebek. Ovo je veliko priznanje za hrvatsko suđenje, jer je prošlo čak deset godina otkako je hrvatski sudac posljednji put dijelio pravdu u grupnoj fazi najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu.

U drugom zanimljivom dvoboju večeri, Galatasaray dočekuje norveški Bodø/Glimt. Turski prvak se oporavio od uvodnog teškog poraza od Eintrachta (5:1) iznenađujućom pobjedom nad Liverpoolom (1:0) i sada želi potvrditi dobru formu. S druge strane, Bodø/Glimt je debitant u natjecanju, ali nimalo impresioniran. U prva dva kola upisali su dva remija (oba 2:2) i traže nastavak niza neporaženosti. U središtu pozornosti bit će nigerijski napadač Victor Osimhen. Bivši igrač Napolija postigao je pogodak u svakoj od svojih posljednjih šest europskih utakmica za Galatasaray, čime je izjednačio klupski rekord koji je držala legenda Burak Yilmaz iz 2013. godine. Ako Osimhen večeras zatrese mrežu, postat će samostalni rekorder kluba po broju uzastopnih europskih utakmica s postignutim golom.