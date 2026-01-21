UŽIVO Liga prvaka: Liverpool u paklu Velodromea! Perišić kreće od prve minute, Pašalić na klupi

NAJAVA

Jedan od najiščekivanijih dvoboja večeri igra se u Marseilleu, gdje će na krcatom i tradicionalno neprijateljskom stadionu Vélodrome domaći Olympique Marseille ugostiti Liverpool. Za momčad Arnea Slota, ovo je ključni test za osiguranje pozicije u top osam i izbjegavanje neugodnog doigravanja u veljači. Atmosfera u Marseilleu poznata je kao jedna od najintenzivnijih u Europi, a pritisak na "redse" bit će ogroman od prve minute.

Dobra vijest za engleski klub je povratak Mohameda Salaha, koji se vratio s Afričkog kupa nacija. Njegova prisutnost, makar i s klupe, mijenja taktičke planove i daje Liverpoolu elitnu opciju u napadu. Ipak, obrambeni problemi i dalje muče Slota. Ibrahima Konaté je upitan zbog osobnih razloga, što znači da će Joe Gomez vjerojatno uskočiti u srce obrane uz Virgila van Dijka. S obzirom na nedavnu seriju remija u prvenstvu, Liverpoolu je potrebna pobjeda kako bi vratio samopouzdanje, no Marseille, nošen fanatičnom podrškom, ima svoje planove i traži pobjedu koja bi ga približila nokaut fazi. Očekuje se da će Roberto De Zerbi izvesti napadačku postavu s Amineom Gouirijem u vrhu napada, igračem koji je u sjajnoj formi nakon oporavka od ozljede.

Na krcatom St. James' Parku momčad Eddieja Howea igra utakmicu sezone. Newcastle se trenutno nalazi na dvanaestom mjestu i pobjeda mu je imperativ kako bi osigurao plasman među dvadeset i četiri najbolje momčadi i time izborio doigravanje. Međutim, situacija za "svrake" daleko je od idealne. Lista ozlijeđenih igrača je predugačka, a na njoj su ključni braniči poput Dana Burna, Fabiana Schära i Jamaala Lascellesa, što stavlja ogroman pritisak na ostatak momčadi.

S druge strane, PSV iz Eindhovena u Englesku dolazi kao uvjerljivi lider nizozemskog prvenstva i momčad koja je ove sezone u Ligi prvaka neporažena na gostovanjima. Njihova pobjeda na Anfieldu i dalje odzvanja Europom i služi kao najveće upozorenje Newcastleu da ih čeka pakleno težak posao.

U Bergamu nas čeka potpuno drugačija priča, ali s jednako velikim ulogom. Atalanta je već osigurala plasman u nokaut fazu, no momčad Gian Piera Gasperinija ima veće ambicije – pobjedom protiv Athletica cilja jedno od prvih osam mjesta koja vode izravno u osminu finala i donose poštedu od veljačkog doigravanja. "La Dea" je na svom terenu pravi stroj i favorit u ovom dvoboju. Ipak, Athletic Bilbao u Italiju ne dolazi s bijelom zastavom. Baskijska momčad nalazi se na rubu ispadanja i bodovi su joj prijeko potrebni za ulazak među dvadeset i četiri.