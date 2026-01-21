Sučić: Zabio sam sjajan gol, ali ne znači puno! Nije pomogao...

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić (22) zasjao je u utakmici sedmog kola Lige prvaka između njegovog Intera, koji je na San Siru ugostio najbolju momčad natjecanja, Arsenal. "Topnici" su bili ti koji su se vratili na Otok s punim plijenom, iako je "vatreni" zabio fantastičan gol za domaćina u 18. minuti nakon što je Gabriel Jesus doveo Engleze u vodstvo.

Sučić je tijekom cijele utakmice bio među najboljim igračima Intera. I nakon postignutog gola bio je konzistentna opasnost za Arsenal, što dokazuje i činjenica kako je Interov trener Chivu nakon manje od sat vremena iz igre izvadio kapetana Lautara Martineza i veznjaka Nicolu Barellu.

Statistika Petra Sučića

Foto: Sofascore za 24sata

Sučić je odigrao cijelu utakmicu, ali razočaran je ishodom.

- Arsenal je sjajna ekipa. Igrali smo jako dobro, ali oni su iskoristili svoje šanse. Mi nismo svoje. Rezultat je najbitniji, a mi smo izgubili - rekao je Sučić za službenu stranicu Intera nakon utakmice.

Istaknuo je sjajnu obranu Arsenala.

- Arsenal ima najbolju obranu u Europi trenutno. Bilo je ključno iskoristiti šanse koje smo imali. Zabio sam lijep gol, ali nije nam to pomoglo. U ovom slučaju taj gol ne znači puno - rekao je Sučić za službenu stranicu Intera.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Sučić je zabio svoj drugi gol u dresu "nerazzurra" u 28. nastupu. Arsenal je pobjedom ostao na maksimalnom učinku, što nakon sedam kola iznosi 21 bod. Inter je na devetom mjestu s 12 bodova.