Evo gdje gledati rukometaše, vaterpoliste, Ivana Perišića, Hrvatska - Francuska u futsalu

Današnji je dan prepun sportskih događanja! Igraju hrvatski rukometaši, vaterpolisti, futsal reprezentacija, a igra se i devet utakmica Lige prvaka. Evo što nas čeka.

Hrvatska - Francuska 16.00 (VOYO)

Kreće Europsko prvenstvo u futsalu! Domaćini su Litva, Latvija i Slovenija, a naša skupina igra se u Rigi. Francuska je favorit skupine, ali Hrvatska je također favorit za prolazak skupine i ulazak u četvrtfinale. Nakon Francuske Hrvatska igra protiv Gruzije u nedjelju, a iduće srijede protiv Latvije.

- Ova će utakmica uvelike odrediti naše ambicije na turniru. Francuska je jako dobar protivnik, ali spremili smo se za njih, analizirali kao i oni nas. Nema tu prevelikih tajni - rekao je izbornik Marinko Mavrović u najavi utakmice. Prijenos je na platformi VOYO.

Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Italija - Hrvatska 18.00 (HRT 2)

Ovo je za vaterpoliste kao finale! Grčka je osigurala plasman u polufinale Europskog prvenstva, a Hrvatska će protiv Italije tražiti isti uspjeh. Talijani su na turniru pobijedili Tursku, Slovačku, Rumunjsku, Gruziju, a od Grčke je izgubila, baš kao i Hrvatska. Sve je jasno - pobjednik ovog dvoboja ide u polufinale gdje čeka Srbija. "Barakude" su favorit prema kladionicama s koeficijentom 1,7, dok je na pobjedu Italije tečaj 3,3.

Foto: Dusan Milenkovic

Švedska - Hrvatska 20.30 (RTL)

Kakva utakmica! Domaćina skupine će u Malmou podržavati 12.000 domaćih navijača i bit će teško igrati u takvoj atmosferi, ali naši su rukometaši prolazak već osigurali. Eventualna pobjeda praktički bi odškrinula vrata polufinala, remi bi također bio dobar rezultat, a ni poraz ne bi bio tragičan jer bi Hrvatska i dalje mogla do polufinala. Sretno, dečki!

Marseille - Liverpool 21.00 (HRT 2/Arena Sport 1)

Današnji program ne nudi klasični derbi, ali ova bi utakmica mogla oduševiti! "Redsi" nisu u bajnoj formi, u Premier ligi su bez pobjede u posljednje četiri utakmice, dok je Marseille dobar ove sezone i treći je u Ligue 1. Liverpool bi se pobjedom bodovno izjednačio s drugoplasiranim Real Madridom i praktički bi stigao blizu osiguravanja top 8 plasmana.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Osim utakmice Marseillea i Liverpoola, u Ligi prvaka se sastaju i:

Galatasaray - Atletico Madrid 18.45 (Arena sport 2)

Qarabag - Eintracht Frankfurt 18.45 (Arena Sport 3)

Atalanta - Athletic Club 21.00 (Arena Sport 9)

Chelsea - Pafos 21.00 (Arena Sport 8)

Bayern - Union SG 21.00 (Arena Sport 6)

Juventus - Benfica 21.00 (Arena Sport 2)

Newcastle - PSV 21.00 (Arena Sport 3)

Slavia Prag - Barcelona 21.00 (Arena Sport 7)