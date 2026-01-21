Obavijesti

Sport

Komentari 1
BOGAT SPORTSKI DAN

Evo gdje gledati rukometaše, vaterpoliste, Ivana Perišića, Hrvatska - Francuska u futsalu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Evo gdje gledati rukometaše, vaterpoliste, Ivana Perišića, Hrvatska - Francuska u futsalu
9
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Ključnu utakmicu za polufinale Europskog prvenstva igraju "barakude", rukometaše čeka težak posao protiv domaćina u Malmöu, futsalaši otvaraju Europsko prvenstvo, a igra se i devet utakmica Lige prvaka

Admiral

Današnji je dan prepun sportskih događanja! Igraju hrvatski rukometaši, vaterpolisti, futsal reprezentacija, a igra se i devet utakmica Lige prvaka. Evo što nas čeka. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi 01:12
Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi | Video: 24sata/pixsell

Hrvatska - Francuska 16.00 (VOYO)

Kreće Europsko prvenstvo u futsalu! Domaćini su Litva, Latvija i Slovenija, a naša skupina igra se u Rigi. Francuska je favorit skupine, ali Hrvatska je također favorit za prolazak skupine i ulazak u četvrtfinale. Nakon Francuske Hrvatska igra protiv Gruzije u nedjelju, a iduće srijede protiv Latvije. 

- Ova će utakmica uvelike odrediti naše ambicije na turniru. Francuska je jako dobar protivnik, ali spremili smo se za njih, analizirali kao i oni nas. Nema tu prevelikih tajni - rekao je izbornik Marinko Mavrović u najavi utakmice. Prijenos je na platformi VOYO. 

Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka
Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Italija - Hrvatska 18.00 (HRT 2)

Ovo je za vaterpoliste kao finale! Grčka je osigurala plasman u polufinale Europskog prvenstva, a Hrvatska će protiv Italije tražiti isti uspjeh. Talijani su na turniru pobijedili Tursku, Slovačku, Rumunjsku, Gruziju, a od Grčke je izgubila, baš kao i Hrvatska. Sve je jasno - pobjednik ovog dvoboja ide u polufinale gdje čeka Srbija. "Barakude" su favorit prema kladionicama s koeficijentom 1,7, dok je na pobjedu Italije tečaj 3,3. 

Beograd: Europsko vaterpolo prvenstvo za muškarce 2026., Hrvatska - Rumunjska
Foto: Dusan Milenkovic

Švedska - Hrvatska 20.30 (RTL)

Kakva utakmica! Domaćina skupine će u Malmou podržavati 12.000 domaćih navijača i bit će teško igrati u takvoj atmosferi, ali naši su rukometaši prolazak već osigurali. Eventualna pobjeda praktički bi odškrinula vrata polufinala, remi bi također bio dobar rezultat, a ni poraz ne bi bio tragičan jer bi Hrvatska i dalje mogla do polufinala. Sretno, dečki! 

Marseille - Liverpool 21.00 (HRT 2/Arena Sport 1)

Današnji program ne nudi klasični derbi, ali ova bi utakmica mogla oduševiti! "Redsi" nisu u bajnoj formi, u Premier ligi su bez pobjede u posljednje četiri utakmice, dok je Marseille dobar ove sezone i treći je u Ligue 1. Liverpool bi se pobjedom bodovno izjednačio s drugoplasiranim Real Madridom i praktički bi stigao blizu osiguravanja top 8 plasmana. 

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Phil Noble/REUTERS

Osim utakmice Marseillea i Liverpoola, u Ligi prvaka se sastaju i:

  • Galatasaray - Atletico Madrid 18.45 (Arena sport 2)
  • Qarabag - Eintracht Frankfurt 18.45 (Arena Sport 3)
  • Atalanta - Athletic Club 21.00 (Arena Sport 9)
  • Chelsea - Pafos 21.00 (Arena Sport 8)
  • Bayern - Union SG 21.00 (Arena Sport 6)
  • Juventus - Benfica 21.00 (Arena Sport 2)
  • Newcastle - PSV 21.00 (Arena Sport 3)
  • Slavia Prag - Barcelona 21.00 (Arena Sport 7)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026