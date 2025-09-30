UŽIVO Liga prvaka: Mourinho i Ivanović protiv Chelseaja, Oršić s Pafosom dočekuje Bayern

NAJAVA

Danas počinje drugo kolo Lige prvaka. U ranijem terminu snage će odmjeriti Atalanta i Club Brugge te Kairat i Real. U glavnom dijelu programa sudjelovat će čak šest Hrvata. U najzvučnijoj utakmici priliku očekuje Franjo Ivanović. Naime, njegova Benfica dolazi na noge Chelseaju u London, a to je i povratak Josea Mourinha na mjesto “sreće” na kojemu je izgradio trenersku ostavštinu. U 89 utakmica na Stamford Bridgeu Mourinho je kao trener Chelseaja izgubio samo jednu, a to je rekord koji će teško tko u skorije vrijeme srušiti.

Težak izazov čeka i Hrvate u Pafosu koji na Cipru dočekuju Bayern. Bavarci ove sezone izgledaju nezaustavljivo, a koliko su moćni pokazali su već u prvom kolu kada su bez veće muke svladali Chelsea 3-1. Pafos se uzda u Mislava Oršića i Ivana Šunjića koji se nadaju nastupu.

Inter Petra Sučića u prvom je kolu ostvario pobjedu, a sada gostuje kod autsajdera Slavije iz Praga. To je prilika da Cristian Chivu pruži priliku hrvatskom reprezentativcu za debi u ovosezonskoj Ligi prvaka. Naime, u prošloj utakmici protiv Ajaxa Sučić je ostao na klupi.

Na velebnom Velodromeu u Marseilleu gostuje Ajax Josipa Šutala. Obje su momčadi u prvom kolu doživjele poraz. “Kopljanici” u već spomenutom susretu protiv Intera, dok su Francuzi izgubili od Reala nakon preokreta. Ta je utakmica podigla mnogo prašine jer su kraljevi zabili iz diskutabilnog penala.

U ostalim utakmicama u kojima ne sudjeluju Hrvati igraju Galatasaray - Liverpool, Bodo/Glimt - Tottenham te Atletico Madrid - Frankfurt.

Gdje gledati Ligu prvaka uživo?