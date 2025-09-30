Gdje gledati Ligu prvaka uživo? Mourinho se vraća kući, Real na povijesnom gostovanju u Aziji

Nakon uzbudljivog otvaranja, nova sezona Lige prvaka nastavlja se drugim kolom koje donosi pregršt spektakularnih dvoboja, emotivnih priča i potencijalnih iznenađenja. Dok neki klubovi traže potvrdu dobre forme, drugi su pod pritiskom i moraju loviti prve bodove. U središtu pozornosti prvog dana programa su povratak Joséa Mourinha na Stamford Bridge, povijesno gostovanje Real Madrida u Kazahstanu i najveća utakmica u povijesti ciparskog prvaka Pafosa, za koji nastupa Mislav Oršić.

Oršić i Pafos pred najvećim izazovom

Ciparski prvak Pafos proživljava povijesne trenutke. Nakon što su se kroz kvalifikacije prvi put plasirali u elitno natjecanje, na otvaranju su osvojili veliki bod na gostovanju kod Olympiacosa (0-0), unatoč tome što su više od sat vremena igrali s igračem manje. Sada ih na njihovom stadionu Alphamega čeka najveći mogući test, njemački div i šesterostruki prvak Europe, Bayern München.

Momčad za koju nastupa hrvatski nogometaš Mislav Oršić nada se čudu pred svojim navijačima. Iako je razlika u kvaliteti ogromna, Pafos je neporažen u sedam ovosezonskih europskih utakmica i nada se da će čvrstom obranom i brzim kontranapadima, koje predvodi krilni igrač Jajá, uspjeti ugroziti Bavarce. S druge strane, Bayern pod vodstvom Vincenta Kompanyja djeluje nezaustavljivo. U prvom kolu su uvjerljivo svladali Chelsea (3-1), a napad predvodi nezaustavljivi Harry Kane, koji je već postigao 100 golova za klub. Bayern ima i besprijekoran učinak protiv ciparskih klubova, s pobjedama u svih šest dosadašnjih susreta uz nevjerojatnu gol-razliku 31-2.

"Posebni" se vraća kući

Jedna od glavnih priča drugog kola je povratak Joséa Mourinha na Stamford Bridge, ovaj put kao trenera Benfice. Portugalski stručnjak, koji je s Chelseajem osvojio tri naslova Premier lige, sigurno će dobiti emotivan doček, no na terenu neće biti popusta. Obje momčadi su u prvom kolu izgubile: Chelsea kod Bayerna, a Benfica šokantno kod kuće od Qarabağa, što ovom susretu daje dodatnu težinu.

Chelsea ima savršen omjer protiv Benfice, s pobjedama u sva tri prethodna dvoboja, uključujući i finale Europske lige 2013. Međutim Mourinhov motiv bit će ogroman, iako mu statistika ne ide u prilog; kao gostujući trener pobijedio je na Stamford Bridgeu samo jednom, i to davne 2010. s Interom.

Vruće gostovanje za Liverpool i lov na rekorde

Liverpool putuje u Istanbul na noge Galatasarayu, što je jedno od najtežih gostovanja u Europi. Momčad Arnea Slota u prvom je kolu u dramatičnoj završnici svladala Atlético Madrid (3-2) i želi nastaviti pobjednički niz. Ipak, "redsi" imaju lošu povijest na turskom tlu, gdje su u šest utakmica slavili samo jednom. Galatasaray je, s druge strane, u lošoj europskoj formi, bez pobjede u zadnjih sedam utakmica, ali na svom terenu su izuzetno opasni.

Ova utakmica nudi i priliku za rušenje rekorda. Napadaču Galatasaraya Victoru Osimhenu nedostaje jedan gol da postane prvi Nigerijac s deset golova u Ligi prvaka. S druge strane, Liverpoolova zvijezda Mohamed Salah treba još dva kako bi došao do brojke od 50 u ovom natjecanju i postao prvi Afrikanac kojem je to uspjelo.

Real Madrid na nikad istočnijem gostovanju

Utorak donosi i povijesni trenutak za kazahstanski nogomet. Prvak Kairat Almati dočekuje Real Madrid u svom prvom domaćem susretu u grupnoj fazi Lige prvaka. Za "kraljevski klub" ovo je najistočnije gostovanje u povijesti natjecanja. Kairat je neporažen u četiri ovosezonske europske utakmice kod kuće i uz podršku strastvenih navijača pokušat će iznenaditi europskog velikana. Iako je Real apsolutni favorit, Kairat se nada da može iskoristiti njihov umor od dugog puta i ispisati najsvjetliju stranicu svoje povijesti.

Gdje gledati Ligu prvaka uživo?

Kairat - Real Madrid , 18.45, Arenasport 2

, 18.45, Arenasport 2 Atalanta - Club Brugge , 18.45, Arenasport 3

, 18.45, Arenasport 3 Galatasaray - Liverpool , 21 sat, Arenasport 1

, 21 sat, Arenasport 1 Chelsea - Benfica , 21 sat, Arenasport 2

, 21 sat, Arenasport 2 Marseille - Ajax , 21 sat, Arenasport 3

, 21 sat, Arenasport 3 Inter - Slavia Prag , 21 sat, Arenasport 4

, 21 sat, Arenasport 4 multiprijenos, 21 sat, Arenasport 5

Pafos - Bayern , 21 sat, Arenasport 6

, 21 sat, Arenasport 6 Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt , 21 sat, Arenasport 7

, 21 sat, Arenasport 7 Bodø/Glimt - Tottenham, 21 sat, Arenasport 8