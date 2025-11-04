UŽIVO Liga prvaka: Trent se s Realom vraća na Anfield, PSG će dočekati nevjerojatne Bavarce

NAJAVA

Četvrto kolo ligaške faze Lige prvaka donosi susrete koji bi mogli značajno utjecati na poredak i definirati putnike u nokaut fazu. Među najzanimljivijim utakmicama su dvoboji u Parizu, gdje Paris Saint-Germain dočekuje Bayern München. Na Anfieldu se sastaju Liverpool i Real Madrid u još jednom klasičnom europskom dvoboju s velikim ulogom. Liverpool u utakmicu ulazi s promjenjivom formom, dok je poseban fokus na povratku Trenta Alexander-Arnolda na stadion Liverpoola, ovaj put u dresu Real Madrida.

Real Madrid pod vodstvom Xabija Alonsa u dobroj je formi. Vodeći su u La Ligi s pet bodova prednosti i jedna su od pet momčadi s maksimalnim učinkom u Ligi prvaka. U posljednjih šest utakmica upisali su šest pobjeda, postigavši 16 golova uz samo dva primljena. Jedini poraz sezone doživjeli su u gradskom derbiju protiv Atlética.

S druge strane, Liverpool pod Arneom Slotom ima promjenjive rezultate. Pobjeda od 2-0 protiv Aston Ville za vikend prekinula je niz od šest poraza u osam utakmica. "Redsi" se nalaze na 10. mjestu u poretku Lige prvaka sa šest bodova te im je pobjeda protiv Reala potrebna kako bi uhvatili priključak s vrhom. Obje momčadi ulaze u susret s problemima zbog ozljeda. Slot ne može računati na Alexandera Isaka, Alissona Beckera i Jeremieja Frimponga. Xabi Alonso u Liverpool stiže bez nekoliko braniča – Antonija Rüdigera, Danija Carvajala i Davida Alabe, a listi ozlijeđenih pridružio se i Franco Mastantuono.

Momčad pod vodstvom Vincenta Kompanyja nalazi se u odličnoj formi. Bayern je u nizu od 15 uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima, čime je srušio rekord AC Milana iz sezone 1992./93. Prošlog su vikenda svladali Bayer Leverkusen s 3-0, unatoč odmaranju ključnih igrača poput Harryja Kanea, Luisa Diaza i Michaela Olisea, što pokazuje širinu njihovog igračkog kadra. "Zaslužili smo pravo da u ovu utakmicu uđemo puni entuzijazma. Mora biti 'rock 'n' roll'. Oni imaju samopouzdanje, mi imamo samopouzdanje – bit će to sjajna utakmica", poručio je trener Kompany.

S druge strane, PSG, iako neporažen u Europi, bilježi promjenjive rezultate u domaćem prvenstvu. Momčad Luisa Enriquea nedavno je remizirala 1-1 s Lorientom i ostvarila pobjedu protiv Nice (1-0) golom Gonçala Ramosa u 94. minuti. U Ligi prvaka pokazali su napadačku efikasnost, a golove postižu različiti igrači, među kojima se ističu Khvicha Kvaratskhelia, Ramos i Nuno Mendes. Luis Enrique potvrdio je dobru vijest za PSG: Ousmane Dembélé, dobitnik Zlatne lopte 2025., spreman je za nastup. Nakon što je zbog nelagode napustio prošlu utakmicu, potvrđeno je da se ne radi o ozbiljnijoj ozljedi. Ipak, trener nije precizirao hoće li Dembélé krenuti od prve minute. Parižani će biti bez ozlijeđenog Désiréa Douéa (bedro) i suspendiranog Ilye Zabarnyija.