Celta velika prilika za igrača iz trećeg plana!? Rijeka može sve promijeniti i ujediniti 'modre'

Dinamo se izvukao u velikom derbiju. I na krilima Arbera Hoxhe, uz pomoć suca Igor Pajača, došao do velike pobjede. Svima je jasno, Zagrepčani trenutačno nisu u dobrom elementu, Rijeka je pokazala brojne pukotine u igri najskuplje hrvatske momčadi. I kako je ovaj Dinamo još ranjiv, kako u viziji Marija Kovačevića nije sve do kraja posloženo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+