Celta velika prilika za igrača iz trećeg plana!? Rijeka može sve promijeniti i ujediniti 'modre'

Piše Hrvoje Tironi,
Celta velika prilika za igrača iz trećeg plana!? Rijeka može sve promijeniti i ujediniti 'modre'
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mateo Lisica nije ništa kriv za Rijeku, bilo bi suludo za primljeni gol kriviti igrača koji daje sve od sebe igrajući na neprirodnoj poziciji. Ali Dinamu ne gori pod petama u Europi, s Mikićem se sad ne može pogriješiti...

Dinamo se izvukao u velikom derbiju. I na krilima Arbera Hoxhe, uz pomoć suca Igor Pajača, došao do velike pobjede. Svima je jasno, Zagrepčani trenutačno nisu u dobrom elementu, Rijeka je pokazala brojne pukotine u igri najskuplje hrvatske momčadi. I kako je ovaj Dinamo još ranjiv, kako u viziji Marija Kovačevića nije sve do kraja posloženo.

