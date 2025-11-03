Mateo Lisica nije ništa kriv za Rijeku, bilo bi suludo za primljeni gol kriviti igrača koji daje sve od sebe igrajući na neprirodnoj poziciji. Ali Dinamu ne gori pod petama u Europi, s Mikićem se sad ne može pogriješiti...
Celta velika prilika za igrača iz trećeg plana!? Rijeka može sve promijeniti i ujediniti 'modre'
Dinamo se izvukao u velikom derbiju. I na krilima Arbera Hoxhe, uz pomoć suca Igor Pajača, došao do velike pobjede. Svima je jasno, Zagrepčani trenutačno nisu u dobrom elementu, Rijeka je pokazala brojne pukotine u igri najskuplje hrvatske momčadi. I kako je ovaj Dinamo još ranjiv, kako u viziji Marija Kovačevića nije sve do kraja posloženo.
