Dinamu stigle sjajne vijesti oko borbe za izravan plasman u LP

San svakog Dinamova navijača, izravan ulazak u grupnu fazu Lige prvaka bez stresnih ljetnih kvalifikacija, posljednjih je godina postao dostižniji no ikad. Zahvaljujući promjenama u sustavu natjecanja i dugogodišnjem skupljanju bodova u Europi, put do elite više ne ovisi isključivo o sreći u ždrijebu. Ipak, radi se o složenoj jednadžbi s više nepoznanica, koja zahtijeva borbu na dva fronta: besprijekornu dominaciju u Hrvatskoj i pomno praćenje rezultata diljem Europe.

Prije bilo kakvih kalkulacija, postoji jedan temeljni preduvjet bez kojeg sve pada u vodu: Dinamo mora osvojiti naslov prvaka u HNL-u. Bez domaće titule, sve analize o koeficijentima i plasmanima ostaju samo teorija. Upravo je ovaj korak često i najteži jer borba za vrh hrvatskog nogometa iz sezone u sezonu postaje sve neizvjesnija. Nakon jedne trećine prvenstva "modri" su drugi, s bodom iza vodećeg Hajduka.

Ključ Dinamovih nada leži u pravilu koje je Uefa uvela s novim formatom Lige prvaka. Naime, ako osvajač elitnog natjecanja osigura plasman u iduću sezonu natjecanja kroz svoje domaće prvenstvo (što je gotovo uvijek slučaj), otvara se jedno dodatno mjesto u ligaškoj fazi. To mjesto pripada prvaku nacionalne lige (koja nema izravnog predstavnika) s najvećim petogodišnjim klupskim koeficijentom.

Tu na scenu stupa Dinamova europska reputacija, ali i njegovi izravni konkurenti. "Modri" se nalaze u samom vrhu te ljestvice, ispred njih su četiri kluba s boljim koeficijentom. Da bi Dinamo dobio tu "zlatnu ulaznicu", potrebno je da ti klubovi ne postanu prvaci u svojim državama. Glavni konkurenti za koje Dinamovi navijači moraju pratiti i, u ovom slučaju, navijati protiv njih su:

Rangers (Škotska): Škotski velikan ima visok koeficijent, no u prilčno je lošoj situaciji na ljestvici nacionalnog prvenstva i gotovo sigurno neće biti prvak jer nakon nepotpunih 11 kola ima čak 14 bodova minusa za neočekivanim liderom Heartsom.

Bodø/Glimt (Norveška): Svaki kiks Bodø/Glimta u završnici norveškog prvenstva izravno povećava šanse hrvatskog prvaka. Jedan takav upravo se dogodio protekli vikend porazom kod Valerenge pa je sad Viking vodeći sastav Eliteseriena s bodom više. Ako u preostala tri kola pobijedi HamKam (11.), Frederikstad (šesti) i Valerengu (peta na ljestvici), postat će prvak i pogurati "modre".

Olympiacos (Grčka): Grčki velikan redovito je u vrhu svoje lige i ima snažan koeficijent, što ga čini ozbiljnom prijetnjom. U prvenstvu je nanizao tri pobjede, ali je prije toga izgubio od neporaženog PAOK-a i, isto kao Dinamo, zaostaje jedan bod za prvim mjestom.

Kopenhagen (Danska): Iako je danski predstavnik ispred Dinama po koeficijentu, u prvenstvu je prilično daleko od vodeće pozicije. Četvrti je s pet bodova minusa za vodećim Aarhusom. Ispred su i Midtjylland i Brøndby.

Plan B: Europskim bodovima do pretjecanja

Postoji i drugi, teži put. Čak i ako neki od klubova s boljim koeficijentom osvoji naslov prvaka, Dinamo ga i dalje može preskočiti. To je moguće jedino ako "modri" odigraju fantastičnu sezonu u Europi i skupe dovoljno bodova da na kraju sezone prestignu tog konkurenta na Uefinoj ljestvici.

Svaka pobjeda u grupnoj fazi europskih natjecanja donosi dva boda za klupski koeficijent, a remi jedan. Dodatni bodovi osvajaju se prolaskom u daljnje faze natjecanja. Iako je Dinamu brisanjem iznimno uspješne sezone 2020/21. (četvrtfinale Europske lige) nanesen udarac na koeficijent, sjajni nastupi u Europskoj ligi omogućuju prikupljanje vrijednih bodova i smanjivanje zaostatka za rivalima.

Put do izravnog plasmana u Ligu prvaka je, dakle, trnovit i ovisi o mnogo faktora. Zahtijeva maksimalnu koncentraciju na domaće obveze i malo sportske sreće s rezultatima iz Norveške, Grčke i drugih europskih liga. No, sama činjenica da je takav scenarij postao realnost potvrda je Dinamovog statusa i snage koju je godinama gradio na europskoj sceni.