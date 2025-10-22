Igor Tudor i njegov Juventus igraju u gostima protiv Real Madrida. "Stara dama" nije u dobroj formi i morat će napraviti malo čudo ako želi doći do pobjede. Atalanta protiv Slavije traži drugu pobjedu u Ligi prvaka
UŽIVO Liga prvaka: Tudor i Juve u 'paklu' Bernabeua, Jurić čeka Slaviju. Pašalić kreće na klupi
Atalanta (3-4-3): Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Krstović, Lookman
Slavia Prag (4-3-3): Markovič - Boril, Vlček, Zima, Mbodji - Moses, Zafeiris, Dorley - Kušej, Chory, Provod
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni - Brahim, Bellingham, Vinicius - Mbappe
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio - Rugani, Gatti, Kelly - Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiasso - Koopmeiners, Yildiz - Vlahović
Večer Lige prvaka donosi sudar dvaju europskih divova na Santiago Bernabéuu, gdje Real Madrid dočekuje Juventus u utakmici koja bi mogla definirati daljnji tijek sezone za talijansku momčad i njenog hrvatskog trenera Igora Tudora. Dok će oči nogometnog svijeta biti uprte u Madrid, u Bergamu se igra također važan dvoboj između Atalante i Slavije Prag.
Pod vodstvom Xabija Alonsa, Real Madrid djeluje nezaustavljivo. Ubilježili su deset pobjeda u jedanaest utakmica ove sezone, a u Ligu prvaka su ušli s dvije sigurne pobjede. Nakon 2:1 protiv Marseillea, uslijedila je demolacija Kairata u gostima od 5:0. Posebno impresivna je forma Kyliana Mbappéa, koji je zabio u jedanaest uzastopnih utakmica za klub i reprezentaciju te s pet golova vodi na ljestvici strijelaca natjecanja. Unatoč problemima s ozljedama u obrani (izvan stroja su Rüdiger, Alaba, Huijsen, a upitni su i Carvajal te Alexander-Arnold), Real na svom terenu slovi za apsolutnog favorita.
S druge strane, Juventus se nalazi u najtežem razdoblju sezone. Momčad Igora Tudora ne zna za pobjedu već šest utakmica zaredom, upisavši pet remija i bolan poraz od Coma (0:2) proteklog vikenda. U Ligi prvaka su dosad pružili kaotične, ali zabavne predstave, remiziravši 4:4 s Borussijom Dortmund i 2:2 s Villarrealom. Tudorova momčad pokazuje napadački potencijal, no obrana, dodatno oslabljena izostankom ključnog braniča Gleisona Bremera, djeluje izrazito ranjivo.
- Očekujem veliku reakciju. Kad dođete ovdje, motivacija se dogodi sama od sebe. Ne čitam novine, ne gubim energiju na to. Razmišljam samo o momčadi i onome što ja mogu učiniti bolje da im pomognem - rekao je Tudor.
Iako na papiru nije toliko atraktivna, utakmica na Gewiss stadionu u Bergamu također nosi veliku važnost. Atalanta, nakon tri uzastopna remija u Serie A, traži potvrdu dobre forme u Ligi prvaka nakon pobjede protiv Club Bruggea u prošlom kolu. Slavia Prag, s druge strane, ulazi u susret kao autsajder. Češka momčad je bez pobjede u posljednjih 13 utakmica u Ligi prvaka, a ima i katastrofalan omjer na gostovanjima u Italiji, a to je devet poraza i jedan remi u deset susreta. Sve osim pobjede domaćina bilo bi pravo iznenađenje.