Komentari 0
Kapetan Reala iznio žestoke optužbe: 'Liga je neregularna zbog ovoga što Barcelona radi'

Piše HINA,
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

U nedjelju se igra najveći španjolski derbi između vodećeg Real Madrida i drugoplasirane Barcelone, uvertira u susret bila je izjava Danija Carvajala koja će podignuti prašinu

Dani Carvajal, kapetan madridskog Reala, smatra da je prekršena regularnost španjolskog nogometnog prvenstva jer je organizator La Liga dopustila da Villarreal i Barcelona igraju u američkom gradu Miamiju.

- To je jasno kršenje pravila natjecanja. Sve momčadi se neće natjecati u istim uvjetima - izjavio je 33-godišnji branič za javnu televiziju RTVE.

U španjolskom prvenstvu je 20 klubova koji bi trebali odigrati s istim protivnicima po jednu utakmicu na svom terenu i jednu na na njihovom. La Liga je ranije ovaj mjesec izvijestila da će Villarreal umjesto na svom terenu ugostiti Barcelonu 20. prosinca na stadionu Hard Rock u Miamiju, a što je neutralni teren za obje momčadi.

Carvajal, koji je ljetos od Luke Modrića preuzeo kapetansku vrpcu Real Madrida, poručio je da se igrači, klubovi i La Liga javno zalažu za pravednije natjecanje, ali da se La Liga toga ne pridržava.

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

- Ova utakmica je povijesni korak koji podiže La Ligu i španjolski nogomet na potpuno novu razinu - izjavio je Javier Tebas, predsjednik La Lige.

SVE U 37 SEKUNDI VIDEO Neviđena glupost u tri čina! Ušao u igru, udario Vinija, pa dobio izravni crveni karton
VIDEO Neviđena glupost u tri čina! Ušao u igru, udario Vinija, pa dobio izravni crveni karton

- Razumijemo i poštujemo zabrinutost koju ova odluka može izazvati, ali važno je staviti je u kontekst: ovo je jedna utakmica od 380 u sezoni. La Liga ima milijune navijača diljem svijeta, uključujući mnoge koji strastveno prate svoje momčadi i zaslužuju priliku da ih barem jednom vide uživo - dodao je.

Villarrealov predsjednik Fernando Roig na to se odlučio kako bi klub "rastao i pojačao prisutnost na američkom tržištu", a Barecelonin čelnik Joan Laporta je napomenuo da su SAD "jedno od strateških tržišta" katalonskog kluba.

U nedjelju se igra najveći španjolski derbi između vodećeg Real Madrida i drugoplasirane Barcelone.

- Želimo osvojiti tri boda. Bit će to posebna utakmica jer igramo s najvećim rivalom - istaknuo je Carvajal.

POGLEDAJTE SAŽETAK VIDEO Real jedva s dva igrača više, Mbappé za skok na vrh!
VIDEO Real jedva s dva igrača više, Mbappé za skok na vrh!

Real Madrid će prije toga u srijedu ugostiti u Ligi prvaka talijanski Juventus, koji vodi hrvatski trener Igor Tudor.

- Cilj nam je biti među osam najbolje plasiranih u Ligi prvaka jer to kasnije daje prednost u zgusnutom rasporedu utakmica - rekao je Carvajal. Igrač s 52 nastupa za španjolsku reprezentaciju izjavio je da je dobro što trenutno nema jedne momčadi koja dominira europskim nogometom.

