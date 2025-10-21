Obavijesti

NOKAUTIRAO PROTIVNIKA

VIDEO Nestao u 183 sekunde: Oršićev suigrač dobio najbrži crveni u povijesti Lige prvaka

Napadač Pafosa Joan Correia dobio je crveni karton nakon svega 183 sekunde na terenu! Htio je nogom primiti jednu dugu loptu, ali umjesto lopte, udario je u glavu protivničkog igrača Luisa Matu

Ciparski Pafos je ove sezone došao do najvećeg uspjeha u povijesti kluba. Izbacio je Crvenu zvezdu i plasirao se u Ligu prvaka. Osvojio je bod u prva dva kola, a momčad Mislava Oršića nadala se kako će se na gostovanju kod Kairat Almatyja, također debitanta u eliti, osladiti prvim trobodom. No, sve je krenulo naopako već nakon tri minute.

Napadač Pafosa Joan Correia dobio je crveni karton nakon svega 183 sekunde na terenu! Htio je nogom primiti jednu dugu loptu, ali umjesto lopte, udario je u glavu protivničkog igrača Luisa Matu. Bio je to ubojiti high kick na kojem bi mu pozavidio i Mirko Filipović. Bilo je i njemu samome jasno što je napravio, nije se bunio i odmah je otišao u svlačionicu.

Correia je ostavio na cjedilu Oršića i suigrače, ali barem će se moći jednog dana pohvaliti unucima kako je srušio rekord Lige prvaka. Doduše, ovaj baš i nije za pohvalu... Postao je igrač koji je najbrže dobio crveni karton u povijesti ovog natjecanja. Do sada je rekorder bio Oleksadr Kučer koji je u dresu Šahtara pocrvenio nakon tri minute i 59 sekundi.

Ipak, bez obzira što su s igračem manje od četvrte minute, Ciprani se sjajno drže i imaju 'nulu' u Kazahstanu nakon prvog poluvremena.

