UŽIVO Lokomotiva - Gorica: Jelavić traži nastavak dobrog niza, stigle su postave momčadi

NAJAVA

Nogometaši Lokomotive i Gorice sastaju se od 18.15 u 3. kolu HNL-a na Maksimiru. Lokosi su dobro ušli u sezonu i u prva dva kola osvojili četiri boda, dok je

Gorica na jednom bodu. Trener gostiju Mario Carević najavio je dvoboj.

- Vidi se njegova (Jelavićeva op.a) ideja u ova prva dva kola, dosta su organizirani defenzivno, kad stanu u ‘petorku’ otraga ne daju ti ni puno dubine ni međuprostora. Dobro se otvaraju, imaju puno dubine, a imaju i tog malog Krivaka, koji ti može napraviti probleme u situacijama jedan na jedan. Dosta su raznovrsni,Antolić, Pajač, Leovac dajustabilnost i iskustvo, a ostatak je dosta mlad i motiviran, imaju dobar balans i zbilja su me ugodno iznenadili - rekao je Carević i dodao:

- Čeka nas jedna drugačija utakmica, drugačiji protivnik, koji je u prva dva kola pokazao da je dobro organiziran u defenzivi i da su u kontranapadu odlični. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani i motivirani.

Utakmicu sudi Antonio Melnjak, a prijenos je na MAX Sportu 1.