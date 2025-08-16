Lokosi su dobro ušli u sezonu i u prva dva kola osvojili četiri boda, dok je Gorica na jednom bodu. Utakmicu sudi Antonio Melnjak, a prijenos je na MAX Sportu 1
UŽIVO Lokomotiva - Gorica: Jelavić traži nastavak dobrog niza, stigle su postave momčadi
Stigle su i postave momčadi!
Lokomotiva (3-4-3): Posavec - Leovac, Jukić, Diop - Godec, Bošković, Antolić, Subotić - Vuković, Stojaković, Krivak
Gorica (4-3-3): Matijaš - Trontelj, Filipović, Leš, Čabraja - Pozo, Kavelj, Pršir - Vrzić, Čuić, Pavičić
Nogometaši Lokomotive i Gorice sastaju se od 18.15 u 3. kolu HNL-a na Maksimiru. Lokosi su dobro ušli u sezonu i u prva dva kola osvojili četiri boda, dok je
Gorica na jednom bodu. Trener gostiju Mario Carević najavio je dvoboj.
- Vidi se njegova (Jelavićeva op.a) ideja u ova prva dva kola, dosta su organizirani defenzivno, kad stanu u ‘petorku’ otraga ne daju ti ni puno dubine ni međuprostora. Dobro se otvaraju, imaju puno dubine, a imaju i tog malog Krivaka, koji ti može napraviti probleme u situacijama jedan na jedan. Dosta su raznovrsni,Antolić, Pajač, Leovac dajustabilnost i iskustvo, a ostatak je dosta mlad i motiviran, imaju dobar balans i zbilja su me ugodno iznenadili - rekao je Carević i dodao:
- Čeka nas jedna drugačija utakmica, drugačiji protivnik, koji je u prva dva kola pokazao da je dobro organiziran u defenzivi i da su u kontranapadu odlični. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani i motivirani.
Utakmicu sudi Antonio Melnjak, a prijenos je na MAX Sportu 1.