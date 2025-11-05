Obavijesti

PRIJENOS LIGE PRVAKA

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Man. City - Borussia: Pep i Gvardiol protiv Nike Kovača, Mario Pašalić u Francuskoj
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Uzbudljiva večer u Ligi prvaka! Haaland protiv bivšeg kluba, Dortmund u naletu, a oslabljena Barcelona na opasnom terenu. Newcastle čeka Athletic bez pola momčadi. Prijenos počinje u 21 sat

Live
Liga prvaka 21 sat , Etihad, Manchester
Manchester City
:
Borussia Dortmund
Sortiranje događaja
NAJAVA UTAKMICE

Nakon uzbuđenja u utorak, četvrto kolo ligaške faze Lige prvaka nastavlja se u srijedu s devet novih okršaja diljem Europe. Večer donosi nekoliko iznimno zanimljivih dvoboja, no sve oči bit će uprte u Manchester, gdje Erling Haaland sa svojim Cityjem dočekuje bivši klub, Borussiju Dortmund Niku Kovača. Istovremeno, Newcastle na svom terenu traži europski iskorak protiv oslabljenog Athletic Cluba, dok desetkovana Barcelona ide na neugodno gostovanje u Belgiju.

Okršaj na Etihadu bez sumnje je središnji događaj večeri. Momčad Pepa Guardiole dočekuje Borussiju Dortmund Nike Kovača. U fokusu će, naravno, biti Erling Haaland, koji će ponovno zaigrati protiv kluba u kojem se profilirao kao jedan od najboljih napadača svijeta. Norvežanin je u fantastičnoj formi i bit će velika napast za bivši klub, a veliku prevagu radit će i Joško Gvardiol u obrani "građana".

City u utakmicu ulazi nakon važne pobjede u Premier ligi protiv Bournemoutha (3-1), kojom su se vratili na pobjedničke staze. Dobra vijest za Guardiolu je povratak Rodrija, dobitnika Zlatne lopte, koji je bio na klupi za vikend, no i dalje ne može računati na ozlijeđenog hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića.

S druge strane, Borussia Dortmund u Englesku stiže u izvanrednoj formi i s napadom koji je prava noćna mora za protivničke obrane. U prva tri kola Lige prvaka postigli su čak 12 golova, unatoč statistici očekivanih golova (xG) od samo 4.5. To svjedoči o nevjerojatnoj efikasnosti njihovih napadača. Njihove utakmice su festival golova. Remi 4-4 s Juventusom te pobjede 4-1 protiv Athletic Cluba i 4-2 protiv Kopenhagena. Iako su obrambeno ranjivi, njihov napadački potencijal je neupitan.

Newcastle United proživljava sezonu s dva lica. Dok se muče u Premier ligi, gdje su pretrpjeli poraz od West Hama (3-1) za vikend, njihova europska forma je besprijekorna. Na svom St. James' Parku upisali su dvije uvjerljive pobjede protiv Union Saint-Gilloisea (4-0) i Benfice (3-0), postigavši sedam golova bez primljenog. Momčad Eddieja Howea nada se nastavku tog niza protiv Athletic Cluba.

Prilika za to je idealna, jer baskijska momčad u Englesku stiže u velikim problemima. Njihova lista ozlijeđenih je dugačka i uključuje neke od ključnih igrača: braću Iñakija i Nicu Williamsa, Oihana Sanceta te Yurija Berchichea. Bez svoje napadačke snage, Athletic, koji je ionako loš u gostima (bez pobjede u zadnjih pet gostovanja u svim natjecanjima), suočava se s gotovo nemogućom misijom.

Na papiru, gostovanje kod Club Bruggea trebalo bi biti rutinski zadatak za Barcelonu. Katalonce muče ozljede. Na listi nedostupnih su Marc-André ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha i Andreas Christensen, što znači da će Flick morati ponovno improvizirati.

Club Brugge je momčad koju se nikako ne smije podcijeniti, pogotovo na njihovom terenu. Čvrsti su, visoki, opasni iz prekida i kontranapada. U jedinoj dosadašnjoj domaćoj utakmici u Europi deklasirali su Monaco, a i na gostovanju kod Atalante zaslužili su više od poraza 2-1.

U Barceloninom napadu, zbog izostanaka, glavnu riječ vodi Marcus Rashford. Englez je u sjajnoj formi u Ligi prvaka, postigavši ključne golove i pokazavši se kao vođa u teškim trenucima. Njegova inspiracija bit će presudna ako Barça želi doći do tri boda koja bi ih približila osiguravanju mjesta u Top 8. Očekuje se teška i neizvjesna utakmica u kojoj bi individualna kvaliteta, unatoč izostancima, ipak mogla presuditi u korist gostiju.

Osim tri glavna dvoboja, večer nudi još nekoliko zanimljivih utakmica. U Marseilleu se sastaju istoimeni domaćin i Atalanta u dvoboju momčadi kojima je pobjeda prijeko potrebna za ostanak u utrci za prolazak. Marseille je neporažen u 14 od zadnjih 15 domaćih utakmica i nada se da će iskoristiti lošu formu Atalante, koja je bez pobjede u zadnjih šest susreta te pobjeda jako treba Ivanu Juriću.

Posrnuli Ajax, pod vodstvom Johnnyja Heitinge, dočekuje Galatasaray. Nizozemski velikan je u velikoj krizi, dok turski prvak igra odlično i dolazi u Amsterdam kao favorit. U Milanu, Inter ne bi smio imati problema protiv kazahstanskog Kairata, debitanta u natjecanju, u dvoboju koji se opisuje kao sraz Davida i Golijata. Program počinje u 18:45 utakmicama Qarabağ - Chelsea te Pafos - Villarreal.

