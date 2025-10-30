Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSTVARIO ASISTENCIJU

Englezi ocijenili nastup Joška Gvardiola: Evo što su napisali

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Englezi ocijenili nastup Joška Gvardiola: Evo što su napisali
2
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

"Dao je Cityju puno više prisutnosti u napadu i obrani, pokazujući snagu i autoritet koji su nedostajali Ait-Nouriju. Osigurao je dodavanje za Cherkijev gol", piše Goal

Manchester City je pobijedio Swansea 3-1 u gostima u liga kupu, a Joško Gvardiol je asistirao za treći gol "građana" u 93. minuti. U igru je ušao u 63. minuti, a engleski mediji dali su mu dobre ocjene za nastup. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol kao komandos 00:26
Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Portali Goal i OneFootball dali su mu ocjenu 7, dok ga je Daily Mail ocijenio sa 6,5, a Manchester Evening News sa 6, uz opis:

"Bio je živahan na lijevoj strani". 

Premier League - Brentford v Manchester City
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Goal je bio nešto rječitiji u opisu igre Hrvata.

"Dao je Cityju puno više prisutnosti u napadu i obrani, pokazujući snagu i autoritet koji su nedostajali Ait-Nouriju. Osigurao je dodavanje za Cherkijev gol", pišu Englezi. 

Asistenciju Gvardiola pogledajte OVDJE

Gvardiolu je ovo treća asistencija ove sezone u devetom nastupu, a još čeka na prvi gol. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025