Englezi ocijenili nastup Joška Gvardiola: Evo što su napisali
Manchester City je pobijedio Swansea 3-1 u gostima u liga kupu, a Joško Gvardiol je asistirao za treći gol "građana" u 93. minuti. U igru je ušao u 63. minuti, a engleski mediji dali su mu dobre ocjene za nastup.
Portali Goal i OneFootball dali su mu ocjenu 7, dok ga je Daily Mail ocijenio sa 6,5, a Manchester Evening News sa 6, uz opis:
"Bio je živahan na lijevoj strani".
Goal je bio nešto rječitiji u opisu igre Hrvata.
"Dao je Cityju puno više prisutnosti u napadu i obrani, pokazujući snagu i autoritet koji su nedostajali Ait-Nouriju. Osigurao je dodavanje za Cherkijev gol", pišu Englezi.
Gvardiolu je ovo treća asistencija ove sezone u devetom nastupu, a još čeka na prvi gol.
