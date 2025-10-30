Englezi ocijenili nastup Joška Gvardiola: Evo što su napisali

Manchester City je pobijedio Swansea 3-1 u gostima u liga kupu, a Joško Gvardiol je asistirao za treći gol "građana" u 93. minuti. U igru je ušao u 63. minuti, a engleski mediji dali su mu dobre ocjene za nastup.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Portali Goal i OneFootball dali su mu ocjenu 7, dok ga je Daily Mail ocijenio sa 6,5, a Manchester Evening News sa 6, uz opis:

"Bio je živahan na lijevoj strani".

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Goal je bio nešto rječitiji u opisu igre Hrvata.

"Dao je Cityju puno više prisutnosti u napadu i obrani, pokazujući snagu i autoritet koji su nedostajali Ait-Nouriju. Osigurao je dodavanje za Cherkijev gol", pišu Englezi.

Asistenciju Gvardiola pogledajte OVDJE

Gvardiolu je ovo treća asistencija ove sezone u devetom nastupu, a još čeka na prvi gol.