IGRAO I SOSA

VIDEO Sezona iz noćne more za 'redse' se nastavlja. Palace razbio Liverpool na Anfieldu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Najzanimljivija utakmica osmine finale Lige kupa igrala se u Wolverhamptonu gdje je Chelsea pobijedio domaćina 4-3 s igračem manje

Nogometaši Crystal Palacea izborili su plasman u četvrtfinale engleskog Lige kupa nakon što su na Anfieldu pobijedili Liverpool sa 3-0. Dva gola za goste zabio je Ismaila Sar (41, 45), a među strijelce se upisao i Yeremi Pino (88). Hrvatski nogometaš Borna Sosa je igrao za goste do 83. minute.

Bio je to čak šesti poraz Liverpoola u zadnjih sedam susreta u svim natjecanjima. Menadžer Liverpoola Arne Slot je odlučio odmoriti većinu svojih starijih igrača. Na kraju, Palace je bio superiorniji u svakom aspektu, a mladi "Redsi" jednostavno nisu bili dorasli.

Četvrtfinale je izborio i Manchester City gostujućom 3-1 pobjedom protiv Swansea. Domaćin je poveo 12. minuti golom Goncala Franca, no u 39. je izjednačio Jeremi Doku. "Građani" su pobjedu izborili u završnici susreta golovima Omara Maramousha (77) i Rayana Cherkija na asistenciju Joška Gvardiola koji je ušao u igru u 63. minuti. Mateo Kovačić nije nastupio.

Carabao Cup - Fourth Round - Swansea City v Manchester City
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Arsenal je sa 2-0 porazio Brighton, a strijelci su bili Ethan Nwaneri (57) i Bukayo Saka (76). Newcastle je identičnim rezultatom pobijedio Tottenham sa 2-0. Golove za branitelje naslova zabili su Fabian Schar (24) i Nick Woltemade (50).

Chelsea je u najzanimljvijem susretu večeri na gostovanju porazio Wolverhampton sa 4-3. Gosti su poveli 3-0, Wolvesi su smanjili na 2-3, "Bluesi" potom postižu četvrti gol, a domaćin je uspio tek ublažiti poraz.

Andrey Santos (5), George (15), Estevao (41) i Gittens (89) su zabili za Chelsea, dok su u domaćim redovima strijelci bili Arokodare (48) i Wolfe (73, 90+1).

Carabao Cup - Fourth Round - Wolverhampton Wanderers v Chelsea
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Plasman u četvrtfinale ranije su izborili Brentford, FulhamCardif City.

