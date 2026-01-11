UŽIVO Njemačka - Hrvatska: Sigurdssonovi izabranici traže revanš za poraz u Zagrebu

NAJAVA

Hrvatska rukometna reprezentacija danas traži revanš protiv Njemačke za poraz koji joj je ta momčad nanijela u četvrtak pred domaćom publikom u Areni Zagreb. Pred više od 15.000 navijača Njemačka je slavila 32-29. Bila je to osrednja predstava momčadi Dagura Sigurdssona, koji je nikad oštrije kritizirao taj nastup.

- Razočaran sam. Nisam sretan ni načinom na koji smo se vraćali, posebno u prvom dijelu. To je bilo kriminalno, užasno. Velika većina golova pala je kroz sredinu naše obrane. Nismo se vraćali dovoljno brzo i to je nešto na čemu moramo poraditi. U obrani smo se premalo kretali. Bilo je premalo agresivnih reakcija i zato imamo puno toga što moramo napraviti kako bismo napredovali - rekao je Islanđanin nakon utakmice.

On jako dobro poznaje Njemačku, koju je prije deset godina vodio i baš na europskoj sceni doveo do odličja. Nije mu trebala duboka analiza da shvati kako je Hrvatska izgledala tromo, a povratak na brzi centar praktički nije postojao.

Napad također nije briljirao. Većinom se sve svodilo na stari hrvatski običaj, individualna rješenja. Lijeva krila Mandić i Jelinić dobila su loptu tek u dva navrata.

No daleko od toga da je sve bilo crno. Dobili smo potvrdu da je Dino Slavić u sjajnoj formi. Nakon što je izludio Sjeverne Makedonce na utakmici u Poreču, posljednjoj pripremnoj u 2025., isto je nastavio i u Areni Zagreb kada je u drugom dijelu dobio priliku. Danas se očekuje i povratak Dominika Kuzmanovića na gol, koji je prvu utakmicu protiv Njemačke preskočio zbog iščašenog zgloba.

Utakmica počinje u pomalo neobičnom terminu, u 18 sati i pet minuta, a izravni prijenos možete gledati na programu RTL-a 2.