Obavijesti

Sport

Komentari 3
DVOJICA MAKEDONACA

Pravi skandal pred početak EP: Poznati rukometni sudački par izbačen s prvenstva. Evo zašto

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Pravi skandal pred početak EP: Poznati rukometni sudački par izbačen s prvenstva. Evo zašto
Foto: Jan Woitas/DPA

Ugledni sudački dvojac iz Makedonije Slave Nikolov i Gjorgji Načevski sudili su brojne utakmice na europskoj i svjetskoj razini, ali EHF ih je izbacio s popisa zbog varanja na testovima fizičke pripreme uoči EP-a

Admiral

Skandal u rukometnom svijetu prije samog početka Europskog prvenstva! Poznati rukometni sudački par iz Makedonije, Slave Nikolov (51) i Gjorgji Načevski (48) izbačeni su s popisa sudaca za Europsko prvenstvo koje počinje za pet dana. Europska rukometna federacija odlučila je da dvojica Makedonaca neće suditi na ovogodišnjem turniru nakon što je otkriveno da su varali na testovima fizičke pripreme uoči turnira, otkriva rukometni insajder Rasmus Boysen.

Oglasila se i Europska rukometna federacija koja je na službenim stranicama napisala:

"Europska rukometna federacija (EHF) povukla je nominaciju dvojice sudaca iz Sjeverne Makedonije, Slave Nikolova i Gjorgija Načevskog, za muški EHF EURO 2026. Ovaj par sudaca tako neće putovati na prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače"

Ovakva odluka mogla bi znatno utjecati na njihovu karijeru jer su Nikolov i Načevski sudili brojne utakmice na svjetskim i europskim natjecanjima kao i finale Olimpijskih igara. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u
'VATRENI' NA UDARU HULIGANA

Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u

Fifa kaznila HNS s nevjerojatnih 87.500 franaka zbog ponašanja navijača u protekle dvije utakmice. Sramotno skandiranje "Ubij Srbina", "Za dom spremni" i pirotehnika skupo koštali Hrvatsku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026