Pravi skandal pred početak EP: Poznati rukometni sudački par izbačen s prvenstva. Evo zašto

Skandal u rukometnom svijetu prije samog početka Europskog prvenstva! Poznati rukometni sudački par iz Makedonije, Slave Nikolov (51) i Gjorgji Načevski (48) izbačeni su s popisa sudaca za Europsko prvenstvo koje počinje za pet dana. Europska rukometna federacija odlučila je da dvojica Makedonaca neće suditi na ovogodišnjem turniru nakon što je otkriveno da su varali na testovima fizičke pripreme uoči turnira, otkriva rukometni insajder Rasmus Boysen.

Oglasila se i Europska rukometna federacija koja je na službenim stranicama napisala:

"Europska rukometna federacija (EHF) povukla je nominaciju dvojice sudaca iz Sjeverne Makedonije, Slave Nikolova i Gjorgija Načevskog, za muški EHF EURO 2026. Ovaj par sudaca tako neće putovati na prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače"

Ovakva odluka mogla bi znatno utjecati na njihovu karijeru jer su Nikolov i Načevski sudili brojne utakmice na svjetskim i europskim natjecanjima kao i finale Olimpijskih igara.