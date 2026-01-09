Izbornik ima tri goruće brige uoči Eura: Ovakvi ne možemo kopirati baš prvaka Europe...

Ne znamo nikoga tko uživa u porazima, ali kad se dogode, dobro je biti svjestan zašto se dogode. Mi smo svjesni da ovo u četvrtak u Areni Zagreb protiv Njemačke nije bilo dobro jer ako mislimo nešto napraviti za nekoliko dana na Europskom prvenstvu, a valjda mislimo, nećemo se previše usrećiti.

