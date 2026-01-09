Obavijesti

Izbornik ima tri goruće brige uoči Eura: Ovakvi ne možemo kopirati baš prvaka Europe...

Piše Davor Kovačević,
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Imali smo u jednom trenutku vanjsku liniju rekonvalescenata Nexe - Zagreb protiv Bundeslige, to se jednostavno osjeti. Cindrić je bio dobar, ali kako jednom reče izbornik "vatrenih", dobro nije dovoljno, mora biti odlično

Ne znamo nikoga tko uživa u porazima, ali kad se dogode, dobro je biti svjestan zašto se dogode. Mi smo svjesni da ovo u četvrtak u Areni Zagreb protiv Njemačke nije bilo dobro jer ako mislimo nešto napraviti za nekoliko dana na Europskom prvenstvu, a valjda mislimo, nećemo se previše usrećiti.

