Imali smo u jednom trenutku vanjsku liniju rekonvalescenata Nexe - Zagreb protiv Bundeslige, to se jednostavno osjeti. Cindrić je bio dobar, ali kako jednom reče izbornik "vatrenih", dobro nije dovoljno, mora biti odlično
UPTINICI NAD GLAVOM PLUS+
Izbornik ima tri goruće brige uoči Eura: Ovakvi ne možemo kopirati baš prvaka Europe...
Čitanje članka: 2 min
Ne znamo nikoga tko uživa u porazima, ali kad se dogode, dobro je biti svjestan zašto se dogode. Mi smo svjesni da ovo u četvrtak u Areni Zagreb protiv Njemačke nije bilo dobro jer ako mislimo nešto napraviti za nekoliko dana na Europskom prvenstvu, a valjda mislimo, nećemo se previše usrećiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku