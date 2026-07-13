Slaven Bilić vratio se na klupu hrvatske nogometne reprezentacije, a večeras od 20 sati gostuje u emsiji Americana na HRT 2
OD 20 SATI
UŽIVO Novi izbornik 'vatrenih' Slaven Bilić gostuje na HRT-u
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Slaven Bilić službeno je novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a na tu poziciju vratio se nakon 14 godina. Novi stari izbornik bit će gost u večerašnjoj emisiji Americana od 20 sati na HRT 2 i platformi HRTi.
Biliću je ovo drugi mandat na klupi 'vatrenih', nakon točno 5137 dana. Njegov prvi mandat trajao je od 2006. do 2012. godine te je u tih šest godina hrvatsku reprezentaciju vodio u 65 utakmica, tu skupio 42 pobjede, 15 remija i samo osam poraza.
Prijenos emsije pratite u tekstualnom obliku od 20 sati.
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