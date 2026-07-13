Obavijesti

Sport

Komentari 5
OD 20 SATI

UŽIVO Novi izbornik 'vatrenih' Slaven Bilić gostuje na HRT-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Novi izbornik 'vatrenih' Slaven Bilić gostuje na HRT-u
Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Slaven Bilić vratio se na klupu hrvatske nogometne reprezentacije, a večeras od 20 sati gostuje u emsiji Americana na HRT 2

Admiral

Slaven Bilić službeno je novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a na tu poziciju vratio se nakon 14 godina. Novi stari izbornik bit će gost u večerašnjoj emisiji Americana od 20 sati na HRT 2 i platformi HRTi. 

Biliću je ovo drugi mandat na klupi 'vatrenih', nakon točno 5137 dana. Njegov prvi mandat trajao je od 2006. do 2012. godine te je u tih šest godina hrvatsku reprezentaciju vodio u 65 utakmica, tu skupio 42 pobjede, 15 remija i samo osam poraza.

Prijenos emsije pratite u tekstualnom obliku od 20 sati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Nema im kraja! PSG doveo francuskog braniča
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nema im kraja! PSG doveo francuskog braniča

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj
UOČI OBJAVE SURADNJE

Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj

Bilić se vraća na klupu Hrvatske nakon 14 godina, a HNS u ponedjeljak odlučuje o njegovu povratku. Plaća bi mu trebala biti manja od Dalićeve
Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...
VIDEO: VRATIO SE SLAVEN

Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...

Nisam pričao s Dalićem, čekao sam da me potvrde. Imam neke godine i ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Prošao sam puno toga, s Kustićem sam u kontaktu već dvije godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026