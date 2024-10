Oršić opet s 'vatrenima': Gledao sam Dinamo protiv Monaca, a medalja iz Katra je na sigurnom

Izbornik Zlatko Dalić konačno je dobio skoro cijeli tjedan za treninge s 'vatrenima'. Iskoristit će to za dodatno uigravanje nove formacije s trojicom braniča. Prvu utakmicu igramo u subotu na Maksimiru protiv Škotske, a potom tri dana kasnije slijedi gostovanje u Poljskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Oršić i Jakić

Kristijan Jakić i Mislav Oršić razgovarali su s novinarima uoči treninga.

Prvi je pred kamere stao Jakić.

Prije tri godine otišli ste iz Dinama, sada ste opet na Maksimiru?

- Ovo je klub koji mi je puno dao i koji me prezentirao na svjetskoj sceni, omogućio mi transfer u Bundesligu, što je san većine igrača.

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija | Foto: Joao Rico/PIXSELL

Jakić je u listopadu 2021. debitirao za Hrvatsku, odigrao je šest utakmica.

- Još sam mlad dečko, a mi smo u veznoj liniji imali u to vrijeme tri najbolja igrača na svijetu. Ja sam čekao svoju priliku, u nekim situacijama sam je dobivao, u nekim ne. Mene osobno ispunjava samo i da sam u krugu reprezentacije, to mi je ponos.

Što kažete na svoju ulogu u novom sustavu Vatrenih 3-5-2-?

- Dugo vremena to nisam igrao, još od Frankfurta, tamo sam na toj poziciji odigrao 10-ak utakmica, no mislim da sam defenzivno odradio korektnu utakmicu, ofenzivno to uvijek može bolje.

Kako gledate na mlade nade Vatrenih?

- U reprezentaciji kad-tad mora doći smjena generacija, to su već sad jako dobri igrači, pogotovo Luka (Sučić, op.a.) kad je otišao u španjolsku ligu, bio je već prvi mjesec igrač mjeseca.

Kako ste zadovoljni svojom sezonom?

- Ozlijedio sam se uoči prve utakmice, nisam baš igrao, ali sad sam fit i igram po 90 minuta. Imali smo svojih faza, nije dobro išlo, ali prošla utakmica je to sve naplatila.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice protiv Škotske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Škotska nam ne odgovara?

- Dobili smo ih jednom. Bit će jako teška utakmica, defenzivno su orijentirani i čvrsti, puno trče. Vjerujem u ovu ekipu, imat ćemo par dana više treninga da se uigramo. Igramo kući i nadam se da ćemo ostvariti pozitivan rezultat.

Jesu li 4 boda dovoljna iz ove dvije utakmice?

- Uvijek igram na pobjede, nadam se da ćemo pobijediti i da izborimo prvu ili drugu poziciju da idemo dalje.

Mislav Oršić je posljednji put s 'vatrenima' bio u ožujku 2023. godine. Bio je član Southamptona i tamo je bio zacementiran za klupu pa ga je Dalić zvao na temelju starih zasluga. Prošlog ljeta otišao je u Trabzonspor, ali je teško ozlijedio koljeno i bio je 'out' sve do svibnja ove godine. U novoj sezoni konačno je uhvatio kontinuitet igara u turskom klubu i to ga je na koncu vratilo u reprezentaciju.

Mislave, toliko toga se dogodilo od vašeg odlaska iz Dinama.

- Uvijek je lijepo vratiti se na Maksimir i u reprezentaciju. Drago mi je što sam tu.

Posljednji gol za reprezentaciju zabili ste protiv Maroka na SP-u 2022. godine u utakmici za broncu?

- Čini se davno, moj zadnji gol, nadam se da ću se brzo vratiti u tu formu kao što sam tada igrao. Radim naporno svaki dan. Doma čuvam medalju, na sigurnom je.

ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kakva je atmosfera u Trabzonsporu?

- Malo nam je turbulentno počelo, nismo najbolje igrali, ispali smo iz Europe. Nismo gubili, ali nismo ni pobjeđivali. Stvorilo se nezadovoljstvo navijača, nadam se da ćemo se uspjeti pripremiti u sljedećem ciklusu i da se vratimo gdje nam je mjesto.

Vaša forma?

- Polako se vraćam nakon onog lošijeg starta i manje minuta na početku, igram sve više. Želim tako nastaviti, kada se spremim, doći će golovi i asistencije.

Je li ozljeda iza vas?

- Potpuno sam zdrav. Prošle sezone imao sam problema s petama, sad je sve iza mene.

KATAR 2022: Hrvatski igrači slavili svatko na svoj način | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Protiv Škotske je uvijek čvrsto i tvrdo.

- Uvijek su teške utakmice protiv takvih momčadi, dobro se brane i čekaju kontru da nas ugroze, morat ćemo se pripremiti na to. Siguran sam da će izbornik i stožer to analizirati.

Bjelica se vratio u Dinamo, jeste li gledali utakmice?

- Gledao sam protiv Monaca, igrali su super, šteta što nisu pobijedili. Ništa do njihovog gola nije upućivalo da ih mogu ugroziti. Igraju super i na pravom su putu da budu prvaci.

Jesmo li favoriti u ove dvije utakmice i bi li navijači bili zadovoljni s četiri boda?

- Teško je to prognozirati, mi želimo svaku utakmicu pobijediti.