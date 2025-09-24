Obavijesti

PRVOLIGAŠI U AKCIJI

UŽIVO Osijek i Hajduk bez prava na grešku protiv niželigaša u Kupu. Evo i sastava momčadi

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Susret Osijeka i Lokomotive u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Utakmicu Osijeka i Trećeligaša Uljanika možete u izravnom prijenosu gledati na programu MAXSporta 2 od 16 sati, dok Koprivnica - Hajduk počinje u 17 sati s izravnim prijenosom na MAXSportu 1

Šesnaestina finala Kupa 17 sati , Koprivnica
Koprivnica
:
Hajduk
POSTAVE KOPRIVNICA - HAJDUK

Koprivnica (4-3-3): Kolar - Riđan, Hlevnjak, Lešković, Petrović - Brković, Bošnjak, Bošnjak - Kaurin, Srbljanović, Vlasić

Hajduk (4-2-3-1): Silić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Almena, Kalik, Rebić - Livaja

POSTAVE ULJANIK - OSIJEK

Uljanik (4-4-2): Bodetić - Gagula, Zgrablić, Giljanović, Rossi - Moslavac, Siljan, Pajković, Živković - Komšić- Šćira

Osijek (4-2-3-1): Malenica - Guedes, Jelenić, Cvijanović, Čolina - Vrbančić, Petrusenko - Bukvić, Shopov, Omerović - Jakupovića

NAJAVA

Četvrtoligaš Koprivnica danas od 17 sati dočekuje Hajduk. To je utakmica šesnaestine finala Kupa, a MAXSport 1 prenosi je uživo. Osim Splićana, danas i Osijek igra utakmicu u Kupu. On gostuje kod trećeligaša Uljanika, a taj susret počinje u 16 sati i možete ga pratiti u prijenosu na MAXSportu 2.

Oba prvoligaša danas imaju priliku izvući se iz loše serije. Momčad Simona Rožmana izgledala je kao da se izvukla prije dva tjedna kada je na Opusu pobijedila Vukovar, ali je prošlog vikenda na nevjerojatan način izgubila preokretom od Istre. U toj utakmici "bijelo-plavi" promašili su tri stopostotne prilike, a nakon susreta Rožman se osvrnuo na silne promašaje s kojima se muče od početka sezone.

- Ponavljam se iz kola u kolo. Napravili smo sve što smo trebali da bismo u 60. minuti vodili 3-0, a možda i više. Ne mogu više reći da se to može dogoditi, to se stalno događa, a to je pitanje kvalitete. Apsolutno sam razočaran - kazao je Slovenac.

Što se Hajduka tiče, njihova loša forma traje već tri kola u HNL-u. Najprije su remizirali s Rijekom na Poljudu prije reprezentativne stanke, a potom izgubili od Varaždina i Dinama. Posebno blijedo odigrali su protiv najvećeg rivala na Poljudu jer u drugom poluvremenu nisu ozbiljno zaprijetili "modrima".

Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio je da će mu danas nedostajati četvorica igrača: Ron Raci, Bruno Durdov, Abdoulie Bamba Sanyang i Michele Šego.

Ovo je prilika da Garcia pruži šansu igračima koji do sada nisu imali mnogo minuta od početka. Tako bi na gol mogao stati Toni Stilić koji još uvijek čeka prve minute pod Garcijom. Očekuje se da će od prve minute zaigrati i Španjolci Gonzalez, Guillamon i Almena.

