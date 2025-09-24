UŽIVO Osijek i Hajduk bez prava na grešku protiv niželigaša u Kupu. Evo i sastava momčadi

NAJAVA

Četvrtoligaš Koprivnica danas od 17 sati dočekuje Hajduk. To je utakmica šesnaestine finala Kupa, a MAXSport 1 prenosi je uživo. Osim Splićana, danas i Osijek igra utakmicu u Kupu. On gostuje kod trećeligaša Uljanika, a taj susret počinje u 16 sati i možete ga pratiti u prijenosu na MAXSportu 2.

Oba prvoligaša danas imaju priliku izvući se iz loše serije. Momčad Simona Rožmana izgledala je kao da se izvukla prije dva tjedna kada je na Opusu pobijedila Vukovar, ali je prošlog vikenda na nevjerojatan način izgubila preokretom od Istre. U toj utakmici "bijelo-plavi" promašili su tri stopostotne prilike, a nakon susreta Rožman se osvrnuo na silne promašaje s kojima se muče od početka sezone.

- Ponavljam se iz kola u kolo. Napravili smo sve što smo trebali da bismo u 60. minuti vodili 3-0, a možda i više. Ne mogu više reći da se to može dogoditi, to se stalno događa, a to je pitanje kvalitete. Apsolutno sam razočaran - kazao je Slovenac.

Što se Hajduka tiče, njihova loša forma traje već tri kola u HNL-u. Najprije su remizirali s Rijekom na Poljudu prije reprezentativne stanke, a potom izgubili od Varaždina i Dinama. Posebno blijedo odigrali su protiv najvećeg rivala na Poljudu jer u drugom poluvremenu nisu ozbiljno zaprijetili "modrima".

Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio je da će mu danas nedostajati četvorica igrača: Ron Raci, Bruno Durdov, Abdoulie Bamba Sanyang i Michele Šego.

Ovo je prilika da Garcia pruži šansu igračima koji do sada nisu imali mnogo minuta od početka. Tako bi na gol mogao stati Toni Stilić koji još uvijek čeka prve minute pod Garcijom. Očekuje se da će od prve minute zaigrati i Španjolci Gonzalez, Guillamon i Almena.