Pašalić se prisjetio Eura 2021., a Juranović kaže: Idemo dalje s dva boda? Ne zamaramo se tim

Još samo dva dana ostala su do ključne utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu. Pobjeda protiv Italije lansira nas u osminu finala, poraz šalje kući, a remi, ako se poklope rezultati na ostalim utakmica, čak nas i ostavlja na prvenstvu.

Pokretanje videa... 07:50 Trening Vatrenih uoči utakmice protiv Italije | Video: 24sata

Vatreni su se zatvorili u svoj kamp u Neuruppinu i bruse formu, smišlja izbornik Zlatko Dalić plan za Talijane, kako ući u utakmicu, koga ubaciti u prvih 11. Brojne brige ga more, a rješenje će sigurno probati pronaći na treningu koji je zakazan za 18 sati. Prije toga su reprezentativci, već tradicionalno, odradili press konferenciju. S novinarima su razgovarali Josip Juranović i Mario Pašalić

POGLEDAJTE VIDEO: Pašalić i Juranović na press konferenciji

Mario Pašalić

Mario, nitko ne poznaje Talijane kao vi. Kako vidite njihovu reprezentaciju? I što kažete o našim navijačima?

- Ne treba puno pričati o podršci navijača, svjesni smo i znamo sve, možemo ljudima zahvaliti na velikoj podršci. Oni nas nikad ne razočaraju, vjerujemo da će tako biti i u ponedjeljak, da ćemo se svi veseliti. Italija? U prvoj utakmici su pokazali bolje stvari nego protiv Španjolske, ali nešto se pita i suparnika, možemo se složiti da je Španjolska jedan od glavnih favorita Eura. Nisu im puno toga dozvolili, poznajem trenera Italije, bit će dobro organizirani, bit će teška utakmica, ali vjerujem da ćemo odgovoriti zahtjevima i da ćemo slaviti.

Neuruppin: Juranović i Pašalić na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Je li igra iz drugog dijela protiv Albanije nit vodilja za Italiju?

- Nije bilo kako smo željeli, taj početak ni prvu ni drugu utakmicu. Protiv Albanije je nastavak bio bolji, nadam se da ćemo protiv Italije od prve minute imati takav pristup. A sad tko će igrati od početka, manje je važno. Samo da pristup bude pravi, da se nametnemo i odvedemo utakmicu na naš mlin.

Danas je točno tri godine nakon pobjede nad Škotskom na Euru 2021. godine?

- Slična je situacija, ni tamo nismo dobro krenuli. Prvo smo izgubili od Engleske, ni protiv Češke nismo bili bajni, ali smo uzeli bod. I odlučivali smo sve u zadnjoj utakmici protiv Škotske. Nadam se da će i sada biti sličan ishod.

Hamburg: Susret Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dobro poznajete Talijane i Luciana Spallettija? Očekujete li da će nešto mijenjati?

- Teško je igrati na bod, ne znam kako se postavlja igra na remi. Očekujem da će isto izaći i tražiti pobjedu, vjerojatno će i oni raditi neke promjene s obzirom da su izgubili od Španjolske. I onda se traže druga rješenja, dobitna formula, ali ne znam što će oni mijenjati. Mi se fokusiramo na sebe, trebamo doći spremni i dobiti.

Josip Juranović

Kakva je vaša forma? I koliko vama znače navijači?

- Veliko hvala navijačima, oni su naš 12. igrač, uvijek su iza nas kako god bilo. Možemo samo zahvaliti što su uz nas, bez njih ne bi napravili ove velike uspjehe kao do sada. Moja klupska forma? Ne znam kako gledate na to, može biti svakakva, ali kad ste na velikom turniru to je veliki motiv za dokazivanje na još boljoj pozornici. Kad počnete trenirati s reprezentacijom, to je razlika u odnosu na klub.

Neuruppin: Juranović i Pašalić na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koliko pratite situaciju oko trećeplasiranih reprezentacija na ovom turniru? I vjerujete li da bi Hrvatska i s dva boda mogla otići u osminu finala?

- Ne zamaramo se time, možda je nešto u malom mozgu, ali svi idemo na to da ćemo ići na pobjedu. Kao drugoplasirani onda proći dalje.

Hamburg: Susret Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Igrali ste utakmicu posljednjeg kola skupine na SP-u u Katru, Belgiji je tad trebala pobjeda, a nama bio dovoljan remi. Kako se igrači postavljaju onda u takvim situacijama?

- Moguće da je, ne razmišlja se toliko o bodu, ali kad ste na terenu. I kad imate akciju da odete naprijed, u glavi vam je 'možda čak i ne treba ići gore'. Ova utakmica će biti puna taktičkog nadmudrivanja, i mi i oni ćemo ići po pobjedu.