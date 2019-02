Uživo: Pogledajte prve dojmove igrača nakon povijesne pobjede

Ma bravo 'modri'! Ovo je noć koju su čekale generacije! Dinamo je izborio osminu finala Europske lige velikom pobjedom protiv Viktorije Plzen (3-0). Prepričavat će ovo još dugo svi navijači, ali i igrači koji su stvorili ovu prekrasnu priču. Zagreb i dalje sanja, večeras je na Maksimiru 'gorjelo', a kako li će tek biti u osmini finala...

Bruno Petković danas je pokazao svu raskoš svojeg talenta. Prvo je maestralno petom asistirao Oršiću, a nakon toga je zabio treći gol i poslao Viktoriju natrag u Češku.

- Sigurno jedna od najbitnijih utakmica u karijeri. Dobili smo, prošli dalje i odigrali kao momčad. Sigurno je ovo san svakog dječaka, još ovakvim potezom. Najbitnije je da igram za momčad, ali ovakve stvari sigurno svakog vesele.

Ovo je preporod Petkovića nakon što je stagnirao u Italiji.

- Iskreno već sam zaboravio kako sam igrao u Italiji. Osjećam se puno inspiriranije - to je zasluga svih od suigrača, stručnog stožera, moje obitelji. to mi je puno pomoglo i sretan sam. Nisam tu došao da se prisjećam svojih starih igara. Došao sam biti sretan pobjedom svoje momčadi. Nije nas trebalo posebno motivirati za utakmicu. Prosuti onakvu prednost kakvu smo mi prosuli u Češkoj ostavlja gorak okus u ustima, sad smo sve ispravili i presretni smo. To je ljepota nogometa - završio je heroj večerašnje pobjede.

Emir Dilaver ne zabija često, ali danas je zabio jako bitan gol kojeg će se sigurno još dugo sjećati.

- Pa mi se osjećamo još bolje. Sve smo ovo zaslužili dobrim radom.Govorili su slabija strana obrane, ovaj velik, ovaj mal, ne briga me to. Mislim da ovaj u napadu nije vidio lopte večeras što je meni dragom. Ništa im nismo dali, prve, druge lopte, ma sve smo im odnijeli - rekao je Dilaver i dodao:

- Gol sam posvetio ženi i djeci. Ne zabijam često, a neki put ni ne znam tko je zabio. Danas eto znam jer sam 800 puta pogledao onaj semafor. Na poluvremenu smo govorili još jače, a trener nam je rekao da ne može jače jer dajemo svoj maksimum i imamo sve u svojim rukama - završio je Dinamov stoper.

Dominik Livaković večeras nije imao previše posla i sačuvao je svoju mrežu netaknutom.

- Nisam imao previše posla. Rekao sam i prije da smo pročitali njihovu izjavu da nam obrana nije na razini, mislim da smo im promijenili mišljenje. Izgledali smo nadmoćno, borili smo se, da je trebalo razbiti glavu - razbili bi ju. Mi smo Dinamo, uvijek idemo 'na glavu' - kratko je prokomentirao Dinamov golman.

Strijelac prvog gola Mislav Oršić je oduševljen navijačima na Maksimiru.

- Zabili smo prvi gol i nakon toga nam je bilo puno lakše. Sve nam se vratilo nakon Plzena. Što se tiče ždrijeba, nisam o nikom razmišljao, ne znam tko je prošao, ali tko god bude dat ćemo sve od sebe da prođemo dalje. Ježio sam se kod izlaska i na terenu, navijači su stvarno bili naš 12. igrač i hvala im na tome - zaključio je Oršić.

Dani Olmo je večeras bio 'neizravni' asistent Mislavu Oršiću jer je propustio dodavanje Brune Petkovića kroz noge.

- Živimo san s navijačima, ali ne trebamo zaboraviti da još nije gotovo, idemo dalje. Napravili smo što smo trebali, zabili smo tri gola i sretni smo. Nadam se uvijek dobroj atmosferi, a ovo je bilo nešto posebno, lijepo je igrati u ovakvoj atmosferi. Idemo korak po korak, vidjeti na koga ćemo ići u osmini finala, a tko god dođe bit će dobro - rekao je mladi Španjolac.