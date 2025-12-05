'Vatreni' otvaraju s Englezima. Hoće li se nogomet vratiti kući?

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini L protiv Engleske, u utakmici prvog kola 17. lipnja u Torontu ili Dallasu, odlučeno je na ždrijebu u Washingtonu.

Prema većini svjetskih kladionica, Engleska je drugi favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva (iza Španjolske). Pogled na kadar dovoljno govori o snazi "gordog albiona". Prema Transfermarktu, Engleska vrijedi vrtoglavih 1,3 milijarde eura. Najvredniji je igrač, ali i ponajveća zvijezda, Realov veznjak Jude Bellingham. Cijene ga na čak 180 milijuna eura.

Tu su i Arsenalove vedete Buyako Saka (140 milijuna) i Declan Rice (120 milijuna), Cityjev veznjak Phil Foden (80 milijuna) te ubojiti Bayernov napadač Harry Kane (75 milijuna). Potonji je sa 78 golova uvjerljivo najbolji strijelac otočke reprezentacije u povijesti. Na drugom je mjestu Wayne Rooney koji je ostao na 53 gola.

Engleska je igrala prvu službenu utakmicu u povijesti nogometa (1872. protiv Škotske), ali je svoj jedini Svjetski naslov osvojila tek 1966. - kod kuće. Nije sudjelovala na prva tri Svjetska prvenstva, jer se FA, tamošnji nogometni savez, smatrao da je "iznad Fife". FA je u ranim pravilima zabranio dribling! U početku se smatralo da igrači moraju "dodavati i trčati", a driblanje je smatrano "nepristojnim". Pravila su se brzo promijenila.

Englesku od siječnja 2025. vodi njemački stručnjak Thomas Tuchel (52). Navijači Dinama s radošću ga se sjećaju. Tuchel je, naime, vodio Chelsea 2022. na Maksimiru. Londonski klub tad je u Ligi prvaka izgubio kod Dinama 1-0. Bila je to kap koja je prelila čašu strpljenja Chelseajevih vlasnika i Tuchel je "dobio pedalu".

Na klupi Engleske mu, međutim, sjajno ide. U 10 utakmica ima devet pobjeda i poraz. Izgubio je samo od Senegala (3-1) u prijateljskoj utakmici. Englezi su se prošetali kvalifikacijama za svjetsku smotru. U osam utakmica skupili su maksimalna 24 boda uz brutalnu gol-razliku +22.