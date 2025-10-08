Dalić: Nije mi važna jubilarna 100. utakmica, Modrić: Nadam se da će mu ostati u sjećanju

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pohod prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića sutra gostuju u Pragu, na prelijepoj Fortuna Areni, inače stadionu praške Slavije. Hrvatski izbornik u Češkoj će po 100. put sjediti na klupi "vatrenih", a važan kvalifikacijski dvoboj najavili su Zlatko Dalić i Luka Modrić.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić i Modrić iz Praga

Luka, ovo Vam je prva utakmica u Češkoj. Što očekujete od nje?

Modrić: Za sve postoji prvi put, vidjeli smo stadion, lijep je stadion i čeka nas dobra utakmica. Plan za utakmicu? Vidjet ćemo, izbornik će reći. Sigurno trebamo izvući puno pozitivnih stvari iz prve utakmice s Opus Areni (5-1 ''vatreni, op. a.). Očekujemo drugačiju utakmicu, a Češka je i prilično domaćinski nastrojena reprezentacija, drugačija je kada igra kod kuće. Morat ćemo biti na velikoj razini i odgovoriti im istom mjerom, sutra se igra za Svjetsko prvenstvo.

Izborniče Dalić, kako se osjećate uoči jubilarne 100. utakmice?

Dalić: To je velika čast i ponos. Međutim, uopće mi to nije važno. Znamo koliko vrijedi utakmcia protiv Češke, samo o njoj mislimo. Kao što je rekao kapetan Modrić, borimo se za Svjetsko prvenstvo. A brojka 100 je lijepa, nisam mogao ni sanjati o njoj kada sam počeo ovaj mandat.

Kakve su novosti po pitanju kadra, je li itko ozlijeđen i možete li otkriti išta više po pitanju sastava?

Dalić: Kada bude 200. utakmica, onda ću otkriti nešto više po pitanju kadra. Moramo biti svjesni kako je u Osijeku dugo bilo 1-1, a ovo će biti drugačija utakmica. Češka je svjesna kako joj igra samo pobjeda i tako će se postaviti. Morat ćemo biti jako dobri i kvalitetni, trebamo pokazati više nego u prijašnjim utakmicama. Svi su zdravi, vratili su se Gvardiol i Kovačić. Imam 23 igrača, tako da ću imati i slatkih briga po pitanju sastava, iako za našeg protivnika imam veliko poštovanje.

Luka, sjećate li se Vašeg 100. nastupa za Hrvatsku? Imate li savjet za izbornika?

Modrić: Nemam neki savjet, osim želje da mu da 100. utakmica ostane u dobrom sjećanju. Želimo mu podariti dobar rezultat. To je posebna brojka, posebno za trenera, s obzirom kako u današnjem sportu ne postoji puno strpljenja za trenere. To samo pokazuje kakav je posao napravio. Moja 100. utakmica? Mislim da je to bila Finska.