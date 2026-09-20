RIJEKA - HAJDUK 3-0 Završio je Jadranski derbi, a ovdje možete pratiti prve dojmove trenera i igrača nakon susreta
PRVI DOJMOVI
UŽIVO Pratite reakcije aktera nakon susreta Rijeke i Hajduka
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka i Hajduk odigrali su prvi Jadranski derbi ove sezone. Domaćin je na Rujevici bio bolji i slavio 3-0 pogocima Dantas, Vignato i Adu Adjei. Splićani su imali nekoliko sjajnih šansi, ali nisu uspjeli postići gol.
Izjave igrača i trenera slijede uskoro...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku