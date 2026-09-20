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PRVI DOJMOVI

UŽIVO Pratite reakcije aktera nakon susreta Rijeke i Hajduka

Piše 24sata,
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UŽIVO Pratite reakcije aktera nakon susreta Rijeke i Hajduka
Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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RIJEKA - HAJDUK 3-0 Završio je Jadranski derbi, a ovdje možete pratiti prve dojmove trenera i igrača nakon susreta

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Rijeka i Hajduk odigrali su prvi Jadranski derbi ove sezone. Domaćin je na Rujevici bio bolji i slavio 3-0 pogocima Dantas, Vignato i Adu Adjei. Splićani su imali nekoliko sjajnih šansi, ali nisu uspjeli postići gol.

Izjave igrača i trenera slijede uskoro...

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