Kovačević: Ne želim komentirati crveni. Svi sve vide i znaju... Jelavić: Nismo zaslužili izgubiti

Sjajan dvoboj u Zagrebu odigrali su Dinamo i Lokomotiva! 'Modri' su poveli golom Galešića u 11. minuti susreta, povećali vodstvo preko Belje, a Vuković je zabio za 'lokose'. Beljo je u drugom dijelu opet zabio za 3-1, a Belcar smanjio na 3-2. Gorak okus pobjede 'modrih' ostavio je Mišićev crveni karton u 70. minuti susreta zbog prigovora sucu Kolariću.

Jeste dobro nakon ove drame? Čupavo je bilo...

- Nervoza dovede do onakvog kraja. Sve smo napravili da ne bude tako do zadnje sekunde, postigli smo dva jako lijepa gola i sjajno ušli u utakmicu. Šteta za taj gol za 3-2, mogli smo bolje reagirati. Teško je pričati o zadnjih 25 minuta, imali smo i igrača manje. Normalno je da je protivnik napao kad gubi i ima igrača više. Oko nas je nekakva nervoza i negativna, ali pokazali smo dobru igru, puno smo mijenjali, igrali su neki koji su dobili manje prilika - rekao je Mario Kovačević, trener Dinama.

Što je bilo sa suđenjem i Mišićem?

- Ne znam zašto je Mišić dobio crveni karton. Razumijem da mu je došao u facu i nešto komentirao, nisam pričao s Josipom i ne želim komentirati tu situaciju - dodao je strateg Dinama.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na čemu ćete raditi tijekom reprezentativne stanke?

- Imamo plan, možemo poboljšati sve segmente igre, ali posebno obranu. Ističem, promijenila nam se momčad. Neki igrači još love kondicijsku formu, drago mi je da je Ivanušec krenuo od prve minute. Moramo osvježiti neke igrače, imamo puno posla, a i dosta reprezentativaca. Drago mi je da su dobili pozive, ali nećemo moći raditi s njima. Znamo da nam dolazi jako težak i izazovan period, ali bit ćemo spremni za to - drži Kovačević.

Dinamo je opet prvi na ljestvici. Kako bez Mišića u Splitu?

- On je naš kapetan i važan igrač, ali imamo široku momčad. Jako mi je drago za Tabinasa, odlično je odigrao. Momčad se mijenja, ovaj je susret bio jako težak, uz svu tu negativu, a derbi će biti važan - rekao je Kovačević.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Danas ste bili u trenirci. Je li to neka novost?

-Odjelo je klupsko, morao sam ga odnijeti na kemijsko čišćenje, haha! Kombinirat ću - rekao je Dinamov trener.

Par riječi o Belji, hoće biti pojačanje za reprezentaciju?

- Govorio sam to još prošle sezone. Ima neke skeptike koji ga ne vole, a zabija toliko golova. Veselim što je opet u formi, nije igrao dvije utakmice, ali u pravoj je formi. Nadam se da će i izborniku Biliću biti od koristi - ističe Kovačević.

Kako to da ste promijenili stoperski par?

- Nije riječ ni o lošoj formi ni ozljedama. Odlučili smo ih odmoriti, Radeljić i Galešić su odmorniji. Znali smo gubiti od Lokomotive nakon europskih utakmica, u prošlosti nisam toliko odmarao, htio sam to spriječiti - dodaje Kovačević.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kakva je situacija s Hoxhom, hoće li realizirati taj transfer?

- Dok ne bude sve zaključeno, on je naš igrač. Ne znam hoće li se ostvariti taj transfer, trenira i zato smo ga koristili - otkrio je Kovačević.

Treneru Lokomotive Nikici Jelaviću bilo je žao što su izgubili susret. Drži da su zaslužili bod.

- Živa utakmica od početka, Dinamo je zabio prvi gol iz prekida, slabo smo čuvali drugu stativu. Srećom, vratili smo se u igru, ali u prvom poluvremenu nismo se držali našeg dogovora i igrali kako smo htjeli. U drugom smo bili agresivniji. Kada sve zbrojimo i oduzmemo, jako sam zadovoljan drugim poluvremenom i smatram da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu - rekao je Nikica Jelavić, trener Lokomotive.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kako komentirate suđenje? Puno dvojbenih odluka...

- Što da kažem... Uopće ne želim komentirate takve stvari. Nije problem kad pogriješiš, svi to radimo, ali želim da se nešto nauči iz tih grešaka i da se te situacije ne ponavljaju. A stalno se ponavljaju. To me muči. Ali time bi se trebao baviti netko drugi - dodaje Jelavić. Reprezentativna stanka dolazi u dobrom trenutku, izgubili ste 4 od zadnjih 5....

- Znamo da situacija nije bajna. Nakon sjajnog početka, otišlo je na drugu stranu i nanizali smo neke loše rezultate. Što se tiče igre, vidim napredak i to me veseli. Skoro smo se kompletirali, nema samo Pajača, koji će biti odsutan još neko vrijeme. Bit ćemo dobri, u to ne sumnjam - zaključio je Jelavić.