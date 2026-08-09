Garcia: Glupi golovi, ali nisam razočaran s početkom sezone Šego: I ja sam kriv za gol Istre

Hajduk i Istra na Poljudu odigrali su neriješeno utakmicu 2. kola HNL-a. Pukštas je Splićane doveo u vodstvo u 15., a Frederiksen izjednačio u 42. minuti; Livaja je zabio u 84. za drugo vodstvo 'bilih' na susretu, a Ahmeti je u sudačkoj nadoknadi ukrao bodova Splićanima. Prvi je pred kameru stao napadač Hajduka Michele Šego.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i iz uigranog kornera što smo radili na treningu zabili gol. Kroz zid ne smije proći lopta i kod prvog gola Istre preuzimam i ja dio odgovornosti jer sam okrenuo leđa. Opet nas kraj utakmice... Ne znam što bih vam rekao, to je samo stvar glave i ničega drugoga.

Ovo nije prvi put da se takvo što događa...

- Znamo svi takve situacije. Ona Steaua iz 2018. pa i Pafos sada i ne znam što trebamo napraviti više, to je jednostavno sve u glavi. Osjećam se loše, trebali smo tu dobiti, ali što je tu je. Čekamo sad četvrtak i bitno je da tad prođemo.

Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Atmosfera u svlačionici je nikakva. Samo tišina, kakva će biti nakon ovog... Jednostavno imamo puno oscilacija i ne možemo uhvatiti kontinuitet dobrih utakmica i da kontroliramo susret od prve do zadnje minute.

Trener Istre Javier Cabello prokomentirao je susret.

- Zadovoljan sam i sretan što smo se vratili nakon teške situacije, u zadnjoj utakmici smo primili gol u zadnjoj minuti, sada smo zabili i sretno se vratili. Sretni smo, ovo je dobar rezultat za nas.

Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Je li igra Hajduka bila predvidljiva, dobro ste odgovorili?

- Dosta smo radili, igrali smo slične utakmice u predsezoni. Ne bih rekao da su bili predvidljivi, nije ih lako zaustaviti, pogotovo kad imaju posjed. Mi nismo imali puno prilika, pogotovo ne iz igre. Mislim da smo odradili dobar posao, nije bilo lako jer oni imaju jako dobre igrače, ali mi smo uspjeli...

Nakon Cabella pred novinare je stao i trener domaćih Gonzalo Garcia.

Što se dogodilo i kako je moguće da tako lako primate golove u zadnjim minutama?

- Da, istina, dobili smo gol u zadnoj minuti... to je uzorak koji imamo, koji nas prati. Jednosatavno smo prestali pritiskati, dali smo im loptu i prostor... I to kako, kada, dali smo drugi gol koji je bilo teško dati, i jednostavno nakon toga stali. Lopta se odbijala po kaznenom prostoru, nitko je nije izbio... Moramo mijenjati mentalitet, kad vodiš 2-1 ne treba čuvati taj rezultat, nego zabiti treći. Nismo primili gol zato što smo napadali, nego zato što se nismo odbranili.

Jeste li bili predvidljivi, je li vas Istra zbog toga zaustavila?

- Ne bih rekao, problem je bio što nismo bili organizirani. Nisu uzeli neke pozicije, nismo neke pasove dali, pritiskali smo, pokušavali ući u igru. U situacijama u kojima smo bili jako organizirani događali su nam se problemi... Nismo dovršavali akcije.

Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jeste li razočarani?

- Nije lako, ima dosta promjena, dosta novosti, u Europi ide ok, šteta je što smo dobili gol protiv Pafosa u zadnjoj sekundi. U dobroj smo situaciji u Europi, ali je istina da nismo dobro počeli, nije nam lako igrati svako malo, puno igrača nema to iskustvo ni fizički ni mentalno, ali moramo raditi na tome i rasti... Nisam razočran, ali nije lako, lani smo startali fantastino u ligi a loše u Europi, sad obrnuto...

Može li ova momčad rasti?

- Momci trebaju vrijeme, nije ovo bila fantastična utakmica, ali nije bila ni tako loša. Imali smo 2-1, da smo nastavili gurati i pritiskati mi bi je dobili... Moraš nastaviti igrati, raditi svoj posao... Za to treba iskustva, možemo napradovati, to je očito, imamo jako puno mladih igrača... Ima mjesta napretku.

Kakav je vaš odnos s nadređenima, navijači traže ostavke?

- To je moje okruženje, s njima surađujem.

Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Primili ste 12 golova u otvaranju sezone, Horenbeck, Marešić...

- Mi smo prilmali šaljive golove, ali to počinje od vrha, od pritiska... Primili smo više nego smo trebali, morali smo biti agresivniji, ali to nije samo obrana, to je cijela momčad, jednostavno nismo napravili stvari koje smo trebali napraviti. Nitko osim Pafosa nije na stvorio više prilika... Previše golova smo primili u odnosu na broj prilika koje su nam suparnici stvorili...

Hoće li biti promjena u zadnjoj liniji?

- Moramo vidjeti, imamo Gabrića i Racija, Acapandie i Melnjak su bili na klupi. Željeli smo da se Acapandie odmori danas, ali danas nije bio individualan problem...