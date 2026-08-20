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UŽIVO Pratite reakcije nakon utakmice na splitskom Poljudu

Piše 24sata,
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UŽIVO Pratite reakcije nakon utakmice na splitskom Poljudu
Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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HAJDUK - RAKOW 2-2 Pratite na 24sata reakcije s Poljuda

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Pratite na 24sata što nakon utakmice na Poljudu kažu trener Hajduka Gonzalo Garcija i ostali igrači te trener gostujuće momčadi Dawid Kroczek nakon što su "bijeli" odigrali 2-2 s Rakowom u prvoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu

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Hajduk - Rakow 2-2: Splićani s igračem manje ispustili pobjedu u zadnjim sekundama susreta

HAJDUK - RAKOW 2-2 Splićani su na Poljudu u dramatičnoj završnici izvukli remi. Poveli su domaćini golom Šege u 21. minuti, izjednačio je Emreli. Dalisson je zabio za 2-1, Pajaziti zaradio crveni. Diaby postavio na 2-2

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