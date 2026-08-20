HAJDUK - RAKOW 2-2 Pratite na 24sata reakcije s Poljuda
ŠTO KAŽU AKTERI?
UŽIVO Pratite reakcije nakon utakmice na splitskom Poljudu
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Pratite na 24sata što nakon utakmice na Poljudu kažu trener Hajduka Gonzalo Garcija i ostali igrači te trener gostujuće momčadi Dawid Kroczek nakon što su "bijeli" odigrali 2-2 s Rakowom u prvoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu
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