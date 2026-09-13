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UŽIVO Pratite reakcije trenera i igrača nakon susreta na Poljudu

Piše 24sata,
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UŽIVO Pratite reakcije trenera i igrača nakon susreta na Poljudu
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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HAJDUK - SLAVEN BELUPO 1-0 Pratite izjave trenera i igrača nakon slavlja Splićana na Poljudu

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Hajduk i Slaven Belupo odigrali su utakmicu na Poljudu u sklopu 7. kola HNL-a. Splićani su pobijedili rezultatom 1-0, a gol odluke zabio je Dalisson u 22. minuti susreta. Hajduk je nakon ove pobjede preuzeo vrh HNL-a, a Slaven Belupo je ostao na osmome mjestu sa šest bodova.

Uskoro slijede izjave...

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