HAJDUK - SLAVEN BELUPO 1-0 Pratite izjave trenera i igrača nakon slavlja Splićana na Poljudu
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UŽIVO Pratite reakcije trenera i igrača nakon susreta na Poljudu
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Hajduk i Slaven Belupo odigrali su utakmicu na Poljudu u sklopu 7. kola HNL-a. Splićani su pobijedili rezultatom 1-0, a gol odluke zabio je Dalisson u 22. minuti susreta. Hajduk je nakon ove pobjede preuzeo vrh HNL-a, a Slaven Belupo je ostao na osmome mjestu sa šest bodova.
Uskoro slijede izjave...
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