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UŽIVO Prve reakcije nakon katastrofe Hrvatske na Rujevici

Piše 24sata,
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UŽIVO Prve reakcije nakon katastrofe Hrvatske na Rujevici
Foto: Antonio Bronic
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HRVATSKA - ENGLESKA 0-7 Oko 6300 navijača ispunilo je riječki stadion za dvoboj "vatrenih" i "tri lava", mahom djece iz nogometnih škola. Bolje bi bilo da su ipak bile prazne tribine

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Hrvatska i Engleska tri i pol mjeseca nakon okršaja u Dallasu na otvaranju Svjetskoga nogometnog prvenstva susreli su se u Ligi nacija na Rujevici. Malo je reći da su Englezi razbili "vatrene", 7-0 je novi najteži poraz Hrvatske u povijesti.

Reakcije izbornika Slavena Bilića i igrača pratite u ovom članku.

Može li Bilić i dalje voditi "vatrene"?

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