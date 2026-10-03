HRVATSKA - ENGLESKA 0-7 Oko 6300 navijača ispunilo je riječki stadion za dvoboj "vatrenih" i "tri lava", mahom djece iz nogometnih škola. Bolje bi bilo da su ipak bile prazne tribine
ŠTO KAŽU AKTERI?
UŽIVO Prve reakcije nakon katastrofe Hrvatske na Rujevici
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Hrvatska i Engleska tri i pol mjeseca nakon okršaja u Dallasu na otvaranju Svjetskoga nogometnog prvenstva susreli su se u Ligi nacija na Rujevici. Malo je reći da su Englezi razbili "vatrene", 7-0 je novi najteži poraz Hrvatske u povijesti.
Reakcije izbornika Slavena Bilića i igrača pratite u ovom članku.
Može li Bilić i dalje voditi "vatrene"?
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Tko je bio najlošiji reprezentativac protiv Engleske?
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