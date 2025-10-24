Drama na Kvarneru! Utakmica Rijeke i Sparte prekinuta zbog biblijskog potopa, no UEFA odlučila da se drugo poluvrijeme odigra sutra. Hoće li Rijeka iskoristiti priliku
UŽIVO Rijeka - Sparta Prag: Ide nastavak 'beskrajne utakmice'
Rijeka (3-5-2): Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Oreč, Thaqi, Petrovič, Ndockyt, Lasickas - Fruk, Čop
Sparta Prag (3-4-3): Jensen - Sevinsky, Sorensen, Zeleny - Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel - Birmančević, Kuchta, Rrahmani
Koliko su uvjeti bili ekstremni, potvrđuju i službeni podaci DHMZ-a: u 24 sata na području Rijeke pale su čak 156,2 litre kiše po četvornom metru, što odgovara prosjeku za cijeli listopad. Prema neslužbenim informacijama, vodstvo Rijeke bilo je spremno nastaviti dvoboj, no češka momčad nije bila sklona igri. Na kraju je presudila Uefa, odredivši da se preostalih 45 minuta odigra u petak u 16 sati.
Navijači Rijeke nadaju se da će, po uzoru na slično prekinutu utakmicu Hrvatske i Kosova 2017., njihova momčad u nastavku doći do pobjede. Prognoza za petak najavljuje vedro vrijeme, što jamči da će se ova nesvakidašnja europska priča napokon zaključiti u pravim nogometnim uvjetima.
U devetoj minuti, Toni Fruk zatresao je mrežu gostiju za erupciju oduševljenja na Rujevici, no slavlje je kratko trajalo. Nakon VAR provjere, pogodak je poništen zbog milimetarskog zaleđa. Samo nekoliko trenutaka kasnije, branič Sparte Sivert Mannsverk srušio je Dejana Petroviča koji je jurio prema golu. Sudac Jones pokazao mu je samo žuti karton, unatoč provjeri za potencijalno isključenje i žestokim prosvjedima s domaće klupe.
U 13. minuti sudac Jones prvi je put prekinuo susret. Uslijedila je duga, gotovo dvosatna stanka tijekom koje su radnici ulagali nadljudske napore kako bi osposobili travnjak. Utakmica je nastavljena u 21 sat te se uspjelo odigrati do kraja prvog poluvremena. Ipak, kiša je ponovno pojačala, a natopljeni teren postao je potpuno neigriv. Jones na poluvremenu nije ni izvodio igrače na teren, već je nakon konzultacija s kapetanima donio jedinu logičnu odluku, konačnu odgodu.
Utakmica 2. kola Konferencijske lige između Rijeke i Sparte Prag, prekinuta u četvrtak na poluvremenu zbog biblijskog potopa koji je pogodio Kvarner, dobit će svoj nastavak. Nakon kaotične večeri i dva prekida, Uefa je odlučila da se drugo poluvrijeme odigra od u 16 sati. Momčadi će na teren istrčati pri rezultatu 0-0, spremne za rasplet nesvakidašnjeg dvoboja.
Iako je kiša nemilice padala i prije predviđenog početka u 18.45, engleski sudac Robert Jones dao je znak za početak dvoboja. Uvjeti su od prve minute bili na rubu regularnosti, a lopta se zaustavljala u lokvama vode. To je najbolje pokazala prilika Sparte u 5. minuti, kada je udarac Birmančevića zaustavila lokva ispred samog gola. U takvoj igri, koja je više nalikovala vaterpolu nego nogometu, Rijeka je proživjela dvostruku frustraciju.