UŽIVO Rijeka - Sparta Prag: Ide nastavak 'beskrajne utakmice'

EKSTREMNE OBORINE

Koliko su uvjeti bili ekstremni, potvrđuju i službeni podaci DHMZ-a: u 24 sata na području Rijeke pale su čak 156,2 litre kiše po četvornom metru, što odgovara prosjeku za cijeli listopad. Prema neslužbenim informacijama, vodstvo Rijeke bilo je spremno nastaviti dvoboj, no češka momčad nije bila sklona igri. Na kraju je presudila Uefa, odredivši da se preostalih 45 minuta odigra u petak u 16 sati.

Navijači Rijeke nadaju se da će, po uzoru na slično prekinutu utakmicu Hrvatske i Kosova 2017., njihova momčad u nastavku doći do pobjede. Prognoza za petak najavljuje vedro vrijeme, što jamči da će se ova nesvakidašnja europska priča napokon zaključiti u pravim nogometnim uvjetima.