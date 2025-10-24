Nevjerojatni podaci: U Rijeci je u jednom danu palo kiše kao u mjesec dana! Nastavak u 16 sati

Robert Jones engleski je sudac koji je očito toliko navikao na kišu da mu ni potop epskih razmjera na Rujevici nije bio problem pa je, i nepogodnoj vremenskoj prognozi unatoč, odlučio započeti utakmicu drugog kola Konferencijske lige između Rijeke i praške Sparte u četvrtak u planirano vrijeme, prekinuo je u 14. minuti pa, nakon dvosatne stanke, još jednom nakon isteka prvog poluvremena.

I za to je vrijeme Riječane dvaput naljutio odlukama, prvi put prije prvog prekida kod gola Tonija Fruka, koji je poništen zbog jako dvojbenog zaleđa, drugi put zbog nedosuđenog crvenog kartona gostujućem stoperu Sivertu Mannsverku koji je u judaškom stilu srušio Dejana Petroviča na centru dok je ovaj mogao krenuti sam na golmana.

Vijećali su na Rujevici kad nastaviti, iz Rijeke su navodno bili za to da se dovrši dvoboj u takvim uvjetima doista nepovoljnim za nogomet, dok Česima nije baš bilo do igre. I odlučili da se drugo poluvrijeme igra ovaj petak od 16 sati, za kad prognoza najavljuje vedro vrijeme na Kvarneru.

A koliko je četvrtak navečer bio ekstreman po pitanju oborina najbolje dokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda u petak u 8 sati. U 24 sata se na Rijeku sručilo čak 156,2 litara kiše po četvornom metru i po tome je hrvatski rekorder tijekom jake promjene vremena koja je došla sa sjeverozapada. To je, inače, prosječna mjesečna količina oborina za Rijeku u listopadu! A na širem području Rijeke, koje obuhvaća područje do Platka, iznosila je čak 250 litara!

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

I u takvim uvjetima ljudi koji održavaju teren u Rijeci napravili su sjajan posao i pokušali osposobiti teren koliko se moglo, ali kad je oko 21.50 priroda poslala još jedan val vode na kamp hrvatskog nogometnog prvaka, nije bilo druge nego poslati sve sudionike u zatvoreno i pokušati drugi put. Slično se dogodilo hrvatskoj reprezentaciji 2017. protiv Kosova na Maksimiru, kad je prekid bio u 20. minuti, a Domagoj Vida drugi je dan donio pobjedu golom. Neka tako bude i ovaj put za hrvatsku momčad.