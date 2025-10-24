Odgađa se derbi Rijeka - Osijek, a time se stvara novi problem

Zbog obilnog nevremena utakmica Konferencijske lige između Rijeke i Sparte iz Praga nije dovršena u četvrtak. Podsjetimo, utakmica je počela u 18.45 sati, a prekinuta je nakon samo 15-ak minuta igre kada su uvjeti postali nepodnošljivi. Nakon dva sata pauze nogometaši su se vratili na travnjak, dovršili prvo poluvrijeme, a uvjeti su se onda opet pogoršali, zbog čega je utakmica konačno prekinuta.

Bio je to scenarij kojem se nitko nije nadao, od Rijeke do gostiju iz Češke do krovne europske organizacije koja je morala brzo smisliti kada će se utakmica dovršiti. To će, odlučeno je, biti u petak od 16 sati.To je vjerojatno i najbezbolnija opcija, s obzirom na to da bi Rijeka već za 13 dana trebala igrati treće kolo Konferencijske lige.

Međutim, odgođena europska utakmica Rijeke stvara probleme na hrvatskoj nogometnoj sceni. Naime, već u nedjelju od 16 sati trebao bi se igrati derbi kola između Riječana i Osijeka na Rujevici. Međutim, to ne bi bilo regularno, s obzirom na to kako bi prošlo manje od 48 sati između kraja utakmice protiv Sparte i prvog zvižduka na utakmici protiv Osijeka.

A kada je situacija takva, onda TV obveze i sportski interesi padaju u vodu. Potrebno je razmišljati i o dobrobiti igrača, pa bi se tako derbi između Rijeke i Osijeka trebao odigrati u ponedjeljak, iako je još uvijek nepoznat termin utakmice.

A jasno je i zašto, s obzirom na to da se pomicanjem utakmice u Rijeci Osijeku se otvara još jedan problem u kalendaru jer bi u srijedu od 18 sati trebao gostovati kod Varaždina u osmini finala Kupa, pa bi i ta utakmica trebala biti pomaknuta.

S istim protivnikom igra i u nedjelju, 2. listopada, ali kod kuće u HNL-u. Kup-susret bi se, dakle, teoretski mogao pomaknuti na četvrtak jer bi između dvije utakmice bila tri dana, ali bi Osječani u jednom tjednu odigrali čak tri utakmice, što bi mogli pokušati izbjeći. Rijeka je svoj susret s Mladosti iz Ždralova u Kupu, pak, pomaknula tek za 3. prosinca.

