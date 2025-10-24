Obavijesti

PRETUMBACIJE

Odgađa se derbi Rijeka - Osijek, a time se stvara novi problem

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Nevrijeme prekinulo utakmicu Rijeka-Sparta, igrači na čekanju! Odgode stvaraju kaos u kalendaru, derbi s Osijekom trebao bi biti pomaknut, a to stvara probleme i u Hrvatskom kupu

Zbog obilnog nevremena utakmica Konferencijske lige između Rijeke i Sparte iz Praga nije dovršena u četvrtak. Podsjetimo, utakmica je počela u 18.45 sati, a prekinuta je nakon samo 15-ak minuta igre kada su uvjeti postali nepodnošljivi. Nakon dva sata pauze nogometaši su se vratili na travnjak, dovršili prvo poluvrijeme, a uvjeti su se onda opet pogoršali, zbog čega je utakmica konačno prekinuta.

Bio je to scenarij kojem se nitko nije nadao, od Rijeke do gostiju iz Češke do krovne europske organizacije koja je morala brzo smisliti kada će se utakmica dovršiti. To će, odlučeno je, biti u petak od 16 sati.To je vjerojatno i najbezbolnija opcija, s obzirom na to da bi Rijeka već za 13 dana trebala igrati treće kolo Konferencijske lige.

UEFA Conference League - Rijeka v Sparta Prague
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Međutim, odgođena europska utakmica Rijeke stvara probleme na hrvatskoj nogometnoj sceni. Naime, već u nedjelju od 16 sati trebao bi se igrati derbi kola između Riječana i Osijeka na Rujevici. Međutim, to ne bi bilo regularno, s obzirom na to kako bi prošlo manje od 48 sati između kraja utakmice protiv Sparte i prvog zvižduka na utakmici protiv Osijeka.

POTOP NA RUJEVICI Nevjerojatni podaci: U Rijeci je u jednom danu palo kiše kao u mjesec dana! Nastavak u 16 sati
Nevjerojatni podaci: U Rijeci je u jednom danu palo kiše kao u mjesec dana! Nastavak u 16 sati

 A kada je situacija takva, onda TV obveze i sportski interesi padaju u vodu. Potrebno je razmišljati i o dobrobiti igrača, pa bi se tako derbi između Rijeke i Osijeka trebao odigrati u ponedjeljak, iako je još uvijek nepoznat termin utakmice.

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

A jasno je i zašto, s obzirom na to da se pomicanjem utakmice u Rijeci Osijeku se otvara još jedan problem u kalendaru jer bi u srijedu od 18 sati trebao gostovati kod Varaždina u osmini finala Kupa, pa bi i ta utakmica trebala biti pomaknuta.

ANKETA: DVOJBENA ODLUKA VIDEO Je li Rijeka oštećena? Igrač Sparte hrvački srušio Petroviča i prošao bez crvenog
VIDEO Je li Rijeka oštećena? Igrač Sparte hrvački srušio Petroviča i prošao bez crvenog

S istim protivnikom igra i u nedjelju, 2. listopada, ali kod kuće u HNL-u. Kup-susret bi se, dakle, teoretski mogao pomaknuti na četvrtak jer bi između dvije utakmice bila tri dana, ali bi Osječani u jednom tjednu odigrali čak tri utakmice, što bi mogli pokušati izbjeći. Rijeka je svoj susret s Mladosti iz Ždralova u Kupu, pak, pomaknula tek za 3. prosinca.

