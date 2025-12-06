UŽIVO Rijeka - Vukovar 2-0: GOL Domaći okrunili dominaciju još jednim golom, Oreč zakucao!

30'

GOOL! Rijeka dominira, Rijeka pritišće pa Rijeka zabije. Nakon duge akcije Vignato se oslobodio i potegnuo, lpta se odbila od noge braniča Vukovara, promijenila smjer i prevarila golmana gostiju. On je krenuo na jednu stranu, lopta ide na drugu do Oreča koj zabija na prazan gol.