U prvom međusobnom susretu Vukovar je s 3-2 pobijedio Rijeku u Vinkovcima i tako stigao do svoje prve pobjede od povratka u HNL. Može li danas ponoviti isto? Utakmica kreće u 18 sati
UŽIVO Rijeka - Vukovar 2-0: GOL Domaći okrunili dominaciju još jednim golom, Oreč zakucao!
Još jedna odlična lopta za Menala koji je pobjegao obrani Vukovara. Uletio je u kazneni prostor i pokupšao podvaliti za Vignata, ali loptu hvata golman Bulat.
Vukovar je opet pokušao u kontru, no to je još jednom zaustavljeno.
GOOL! Rijeka dominira, Rijeka pritišće pa Rijeka zabije. Nakon duge akcije Vignato se oslobodio i potegnuo, lpta se odbila od noge braniča Vukovara, promijenila smjer i prevarila golmana gostiju. On je krenuo na jednu stranu, lopta ide na drugu do Oreča koj zabija na prazan gol.
Rijeka kontrolira susret i ima loptu u svom posjedu. Pokušavaju domaći ubačajima sa svih strana, ali nema ozbiljnije prijetnje. Vukovaru kontre ne prolaze i za sada nema rješenja za prvaka Hrvatske.
Prva ozbiljnija akcija za Vukovar, ali suđeno zaleđe. Calhanoglu je pronašao Jurića koji je utrčao iza leđa obrane Rijeke i pokušao prebaciti Zlomislića. Lopta je pala na gornji dio mreže, ali mu je suđeno i zaleđe.