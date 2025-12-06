Obavijesti

OD 15 SATI

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Planirate ići na veliki derbi? Evo kakvo vas vrijeme očekuje po satu i treba li vam kišobran...
5
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U sedmom kolu koje se igralo na Poljudu, Dinamo je slavio 2-0, a danas od 15 sati utakmica se igra na maksimirskom stadionu. Ako idete derbi gledati na tribine, evo kakvo vas vrijeme očekuje iz sata u sat

Danas se od 15 sati na maksimirskom stadionu sastaju Dinamo i Hajduk u 16. kolu HNL-a. Veliki derbi na Maksimiru mogao bi biti jedan od odlučujućih za jesenskog prvaka. 'Modri' trenutačno drže prvo mjesto na tablici s 31 bodom, a Splićani imaju bod manje. Trener Mario Kovačević ne može računati na Matea Lisicu koji je odsutan zbog mononukleoze, a Valinčić i Mudražija su ozlijeđeni. Dinamo i Hajduk već su se sastali u 7. kolu HNL-a na Poljudu gdje su 'modri' slavili 2-0 nakon golova Hoxhe i Bakrara.  

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Utakmica se igra na maksimirskom stadionu, a ako u popodnevnim satima idete na derbi, evo kakvo vas vrijeme očekuje prema AccuWeatheru

U 14 sati biti će oblačno i osam stupnjeva s 20 posto šanse za kišu. Stvarni osjet ugode biti će devet stupnjeva. Utakmica kreće u 15 sati kada će se temperatura spustiti na sedam stupnjeva, uz i dalje oblačno vrijeme, a u 17 sati temperatura će opet pasti za jedan stupanj. U 18 sati biti će šest stupnjeva s mogućnosti kiše od 16 posto dok će vlaga u zraku biti 98 posto. 

Za sve gledatelje koji će derbi pratiti ispred ekrana, prijenos je na kanalu HRT 2, MaxSport 1 i Hajduk Digital TV-u.,

