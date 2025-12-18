UŽIVO Šahtar - Rijeka: Hrvatski prvak ide po europsko proljeće nakon čak 46 godina čekanja!

NAJAVA

Rijeka večeras (21 sat, Arenasport 1) igra posljednju utakmicu ligaške faze Konferencijske lige. Protivnik je ukrajinski velikan Šahtar, koji će hrvatskog prvaka ugostiti u privremenom domu u Krakovu. Riječani su gotovo pa osigurali europsko proljeće nakon 46 godina, večeras će potvrditi plasman u eliminacijsku fazu, a imaju priliku ugrabiti i mjesto među top 8 koje vodi u osminu finala. Šahtar u utakmicu ulazi bez rezultatskog imperativa, s već osiguranim plasmanom u osminu finala.

Glavnu riječ u sportskoj politici ukrajinskog kluba vodi legenda "vatrenih" Darijo Srna (43). Šahtar je godinama bio poznat po brazilskim majstorima, a ta se tradicija nastavlja. Iako su prodali zvijezde poput Mudrika Chelseaju za 70 milijuna eura, okosnicu momčadi i danas čini čak 12 Brazilaca. Među njima su i supertalentirani 19-godišnji napadač Kaua Elias, plaćen 17 milijuna eura, te 18-godišnji Luca Meirelles, koji je stigao za 12 milijuna eura.

Iako je Šahtar na papiru veliki favorit, bivši hrvatski reprezentativac i poznavatelj ukrajinskog nogometa Ognjen Vukojević smatra da Rijeka ima dobru priliku.

​- Ovo više nije Šahtar iz zlatnih vremena. Žive u prognaništvu već 11 godina, a umjesto dokazanih zvijezda dovode jako mlade Brazilce. A znamo kakvi su oni... U ovo doba godine već su jednom nogom doma, na praznicima. Nakon Rijeke ne igraju do sredine veljače. Siguran sam da na utakmicu dolaze sa spakiranim torbama za Brazil, a ta opuštenost je nešto što bi Rijeka mogla iskoristiti - istaknuo je Vukojević za Novi list, koji je i sam godinama igrao u Ukrajini.

Momčad Victora Sancheza tako u Poljsku putuje s nadom da može iznenaditi. Šahtar je moćan, ali i rasterećen, dok Riječani imaju jasan motiv osvojiti tri boda i možda se ugurati i među najboljih osam, dok prolazak među 24 ne bi smio biti upitan.