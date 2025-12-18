Rijeka od 21 sat gostuje kod Šahtara u posljednjem kolu Konferencijske lige. Trebalo bi se čudo dogoditi da se Riječani ne plasiraju u eliminacijsku fazu, a u igri su i za top 8, čime bi ušli izravno u osminu finala
UŽIVO Šahtar - Rijeka: Hrvatski prvak ide po europsko proljeće nakon čak 46 godina čekanja!
Rijeka u utakmicu posljednjeg kola ligaške faze Konferencijske lige protiv Šahtara ulazi kao autsajder. Kladionice im ne daju prevelike izglede da mogu iznenaditi Ukrajince, koji su trenutačno drugoplasirana momčad Konferencijske lige i vrlo su blizu izravnom plasmanu u osminu finala.
Koeficijent na pobjedu momčadi Victora Sancheza iznosi 4,2, a u nekim kladionicama ide i do 4,5. Na neriješen ishod kvota je 3,6, dok je na pobjedu favoriziranog Šahtara koeficijent 2.
Utakmicu Šahtara i Rijeke u Krakovu sudit će jedan od najpoznatijih engleskih sudaca Anthony Taylor. Rođen je u Manchesteru, a već nekoliko godina sudi na najvišoj razini te dijeli pravdu i Manchester Unitedu i Manchester Cityju. Kako je to moguće? Tako što je Taylor navijač manje poznatog trećeg kluba iz tog grada, FC United of Manchester.
U Premiershipu je sudio na više od 400 utakmica, dok će mu susret u Krakovu biti tek četvrti u Konferencijskoj ligi. Dosad je u prosjeku pokazivao 3,7 žutih kartona po utakmici, a dodijelio je i dva crvena karton.
Trener Victor Sanchez najavio je utakmicu protiv Šahtara.
- Očekujemo izuzetno tešku utakmicu protiv momčadi koja raspolaže vrlo velikim proračunom i vrhunskim igračima. Za nas je to dodatna motivacija. Kada igraš protiv ekipa od kojih se zbog financijskih i kadrovskih mogućnosti unaprijed očekuje pobjeda, to meni osobno predstavlja poseban poticaj. Vjerujemo u svoje sposobnosti i dat ćemo maksimum kako bismo se borili za svoje šanse. Nije važno koliko su te šanse možda male kada je riječ o plasmanu među osam najboljih, mi ćemo ići na pobjedu kako bismo ostali u tim, makar i minimalnim, izgledima. Cilj nam je biti dio te priče - rekao je Victor Sanchez za službenu stranicu kluba.
- Šahtar je momčad koja igra klasični sustav 4-3-3. Imaju jasno prepoznatljiv i prilično predvidljiv model igre. Vole imati loptu u svom posjedu i raspolažu igračima visoke kvalitete, među kojima je mnogo Brazilaca. Svi znaju kakve tehničke sposobnosti donose brazilski nogometaši, kroz cijelu karijeru radio sam s mnogima od njih i oni su najbolji dokaz toga. Očekujemo da će imati vrlo jasne obrasce u izgradnji napada, dominaciju kroz posjed lopte, a u tom segmentu često koriste i vratara koji se postavlja vrlo visoko. U napadačkom dijelu imaju kvalitetne igrače, snažne u igri jedan na jedan, s odličnim dodavanjem i završnicom. Bit će to velik izazov za nas, ali vjerujemo u sebe, u momčadski rad i zajednički napor. Smatramo da možemo odigrati vrlo konkurentnu utakmicu i imati svoje prilike. Ne želimo ništa prizivati unaprijed, ali vrlo smo blizu plasmana u drugi krug. Odigrat ćemo utakmicu, a nakon toga ćemo vidjeti kako izgleda ljestvica i tek tada analizirati i razgovarati - kazao je Sanchez.
Rijeka večeras (21 sat, Arenasport 1) igra posljednju utakmicu ligaške faze Konferencijske lige. Protivnik je ukrajinski velikan Šahtar, koji će hrvatskog prvaka ugostiti u privremenom domu u Krakovu. Riječani su gotovo pa osigurali europsko proljeće nakon 46 godina, večeras će potvrditi plasman u eliminacijsku fazu, a imaju priliku ugrabiti i mjesto među top 8 koje vodi u osminu finala. Šahtar u utakmicu ulazi bez rezultatskog imperativa, s već osiguranim plasmanom u osminu finala.
Glavnu riječ u sportskoj politici ukrajinskog kluba vodi legenda "vatrenih" Darijo Srna (43). Šahtar je godinama bio poznat po brazilskim majstorima, a ta se tradicija nastavlja. Iako su prodali zvijezde poput Mudrika Chelseaju za 70 milijuna eura, okosnicu momčadi i danas čini čak 12 Brazilaca. Među njima su i supertalentirani 19-godišnji napadač Kaua Elias, plaćen 17 milijuna eura, te 18-godišnji Luca Meirelles, koji je stigao za 12 milijuna eura.
Iako je Šahtar na papiru veliki favorit, bivši hrvatski reprezentativac i poznavatelj ukrajinskog nogometa Ognjen Vukojević smatra da Rijeka ima dobru priliku.
- Ovo više nije Šahtar iz zlatnih vremena. Žive u prognaništvu već 11 godina, a umjesto dokazanih zvijezda dovode jako mlade Brazilce. A znamo kakvi su oni... U ovo doba godine već su jednom nogom doma, na praznicima. Nakon Rijeke ne igraju do sredine veljače. Siguran sam da na utakmicu dolaze sa spakiranim torbama za Brazil, a ta opuštenost je nešto što bi Rijeka mogla iskoristiti - istaknuo je Vukojević za Novi list, koji je i sam godinama igrao u Ukrajini.
Momčad Victora Sancheza tako u Poljsku putuje s nadom da može iznenaditi. Šahtar je moćan, ali i rasterećen, dok Riječani imaju jasan motiv osvojiti tri boda i možda se ugurati i među najboljih osam, dok prolazak među 24 ne bi smio biti upitan.