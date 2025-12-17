Obavijesti

Sport

Komentari 0
DARIJO SRNA ČEKA HRVATE

Šahtar - Rijeka, ključni dvoboj Konferencijske lige. Gdje gledati prijenos i tko prijeti prvacima?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Šahtar - Rijeka, ključni dvoboj Konferencijske lige. Gdje gledati prijenos i tko prijeti prvacima?
Foto: Clodagh Kilcoyne

Rijeka traži bodove protiv Šahtara u Krakovu! Ukrajinci već misle na praznike, Srna hvali Turana, a Vukojević vjeruje u šansu Riječana. Brazilci već na godišnjem

Rijeka u četvrtak (21 sat, Arenasport 1) igra posljednju utakmicu ligaške faze Konferencijske lige. Protivnik je ukrajinski velikan Šahtar, koji će hrvatskog prvaka ugostiti u privremenom domu u Krakovu. Dok Riječani traže bodove za što bolji europski koeficijent i mirniji zimski san, Šahtar u utakmicu ulazi bez rezultatskog imperativa, s već osiguranim plasmanom u osminu finala.

Pokretanje videa...

Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici 04:18
Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici | Video: 24sata/pixsell

Glavnu riječ u sportskoj politici ukrajinskog kluba vodi legenda "vatrenih" Darijo Srna (43). Iako je njegov klub objektivno najjači suparnik Rijeke ove polusezone, s vrijednošću momčadi procijenjenom na više od 150 milijuna eura, Srna spušta loptu na zemlju i hvali trenera, legendarnog Turčina Ardu Turana (38).

Brazilska kolonija u Krakovu, a Srna gleda prema Splitu

​- Jako sam zadovoljan Turanom. On radi fantastičan posao, on je najmlađi trener najmlađe momčadi u povijesti Šahtara. Našao se u situaciji u kojoj smo igrali osam kvalifikacijskih europskih utakmica, nije bilo lako. Imali smo i peh s ozljedama ključnih igrača. Mogu mu samo zahvaliti, mi ga potpuno podržavamo - rekao je Srna za ukrajinske medije, potvrđujući da unatoč drugom mjestu u prvenstvu iza LNZ-a Čerkasi, Turanova pozicija nije upitna.

Šahtar je godinama bio poznat po brazilskim majstorima, a ta se tradicija nastavlja. Iako su prodali zvijezde poput Mudrika Chelseaju za 70 milijuna eura, okosnicu momčadi i danas čini čak 12 Brazilaca. Među njima su i supertalentirani 19-godišnji napadač Kaua Elias, plaćen 17 milijuna eura, te 18-godišnji Luca Meirelles, koji je stigao za 12 milijuna eura.

Ipak, Srna aktivno prati i hrvatsko tržište. Prema pisanju portala Sport.ua, sportski direktor Šahtara ozbiljno je zainteresiran za lijevog beka Hajduka, Šimuna Hrgovića, kojeg vidi kao zamjenu za Gruzijca Azarova koji želi napustiti klub.

Game4Ukraine - Stamford Bridge
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Bivši 'vatreni': Rijeka ima šansu, Brazilci su im već na godišnjem

Iako je Šahtar na papiru veliki favorit, bivši hrvatski reprezentativac i poznavatelj ukrajinskog nogometa Ognjen Vukojević smatra da Rijeka ima dobru priliku.

​- Ovo više nije Šahtar iz zlatnih vremena. Žive u prognaništvu već 11 godina, a umjesto dokazanih zvijezda dovode jako mlade Brazilce. A znamo kakvi su oni... U ovo doba godine već su jednom nogom doma, na praznicima. Nakon Rijeke ne igraju do sredine veljače. Siguran sam da na utakmicu dolaze sa spakiranim torbama za Brazil, a ta opuštenost je nešto što bi Rijeka mogla iskoristiti - istaknuo je Vukojević za Novi list, koji je i sam godinama igrao u Ukrajini.

S druge strane, kapetan Rijeke Martin Zlomislić uoči puta poručuje kako momčad vjeruje u sebe i trenera.

​- Kad sudac označi početak utakmice, onda svi ti milijuni, skupi stranci i svi ti podaci s papira gube važnost. Ne igraju milijuni, nego dvije momčadi. A Rijeka je momčad koja u Krakov dolazi i koja se priprema da bi protiv Šahtara osvojila tri boda. Koliko god oni vrijedili i koliko god visoko bili u poretku Konferencijske lige. Sa svakom utakmicom smo sve bolji. Uigraniji smo, sve trenerove ideje su usvojene. Imamo velikog trenera - poručio je kapetan za Novi list.

Momčad Victora Sancheza tako u Poljsku putuje s nadom da može iznenaditi. Šahtar je moćan, ali i rasterećen, dok Riječani imaju jasan motiv osvojiti tri boda i možda se ugurati i među najboljih osam, dok prolazak među 24 ne bi smio biti upitan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Influencerica šokirala: 'Dečko nogometaš i ja vodimo ljubav po sedam puta dnevno'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Influencerica šokirala: 'Dečko nogometaš i ja vodimo ljubav po sedam puta dnevno'

Argentinska influencerica Sasha Ferro, poznata po milijunima pratitelja na društvenim mrežama, nedavno je privukla veliku medijsku pažnju. U fokusu javnosti našla se ne samo njezina veza s mladom nogometnom nadom, već i njezine izjave o njihovom intimnom životu
FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025