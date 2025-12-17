Rijeka traži bodove protiv Šahtara u Krakovu! Ukrajinci već misle na praznike, Srna hvali Turana, a Vukojević vjeruje u šansu Riječana. Brazilci već na godišnjem
Šahtar - Rijeka, ključni dvoboj Konferencijske lige. Gdje gledati prijenos i tko prijeti prvacima?
Rijeka u četvrtak (21 sat, Arenasport 1) igra posljednju utakmicu ligaške faze Konferencijske lige. Protivnik je ukrajinski velikan Šahtar, koji će hrvatskog prvaka ugostiti u privremenom domu u Krakovu. Dok Riječani traže bodove za što bolji europski koeficijent i mirniji zimski san, Šahtar u utakmicu ulazi bez rezultatskog imperativa, s već osiguranim plasmanom u osminu finala.
Glavnu riječ u sportskoj politici ukrajinskog kluba vodi legenda "vatrenih" Darijo Srna (43). Iako je njegov klub objektivno najjači suparnik Rijeke ove polusezone, s vrijednošću momčadi procijenjenom na više od 150 milijuna eura, Srna spušta loptu na zemlju i hvali trenera, legendarnog Turčina Ardu Turana (38).
Brazilska kolonija u Krakovu, a Srna gleda prema Splitu
- Jako sam zadovoljan Turanom. On radi fantastičan posao, on je najmlađi trener najmlađe momčadi u povijesti Šahtara. Našao se u situaciji u kojoj smo igrali osam kvalifikacijskih europskih utakmica, nije bilo lako. Imali smo i peh s ozljedama ključnih igrača. Mogu mu samo zahvaliti, mi ga potpuno podržavamo - rekao je Srna za ukrajinske medije, potvrđujući da unatoč drugom mjestu u prvenstvu iza LNZ-a Čerkasi, Turanova pozicija nije upitna.
Šahtar je godinama bio poznat po brazilskim majstorima, a ta se tradicija nastavlja. Iako su prodali zvijezde poput Mudrika Chelseaju za 70 milijuna eura, okosnicu momčadi i danas čini čak 12 Brazilaca. Među njima su i supertalentirani 19-godišnji napadač Kaua Elias, plaćen 17 milijuna eura, te 18-godišnji Luca Meirelles, koji je stigao za 12 milijuna eura.
Ipak, Srna aktivno prati i hrvatsko tržište. Prema pisanju portala Sport.ua, sportski direktor Šahtara ozbiljno je zainteresiran za lijevog beka Hajduka, Šimuna Hrgovića, kojeg vidi kao zamjenu za Gruzijca Azarova koji želi napustiti klub.
Bivši 'vatreni': Rijeka ima šansu, Brazilci su im već na godišnjem
Iako je Šahtar na papiru veliki favorit, bivši hrvatski reprezentativac i poznavatelj ukrajinskog nogometa Ognjen Vukojević smatra da Rijeka ima dobru priliku.
- Ovo više nije Šahtar iz zlatnih vremena. Žive u prognaništvu već 11 godina, a umjesto dokazanih zvijezda dovode jako mlade Brazilce. A znamo kakvi su oni... U ovo doba godine već su jednom nogom doma, na praznicima. Nakon Rijeke ne igraju do sredine veljače. Siguran sam da na utakmicu dolaze sa spakiranim torbama za Brazil, a ta opuštenost je nešto što bi Rijeka mogla iskoristiti - istaknuo je Vukojević za Novi list, koji je i sam godinama igrao u Ukrajini.
S druge strane, kapetan Rijeke Martin Zlomislić uoči puta poručuje kako momčad vjeruje u sebe i trenera.
- Kad sudac označi početak utakmice, onda svi ti milijuni, skupi stranci i svi ti podaci s papira gube važnost. Ne igraju milijuni, nego dvije momčadi. A Rijeka je momčad koja u Krakov dolazi i koja se priprema da bi protiv Šahtara osvojila tri boda. Koliko god oni vrijedili i koliko god visoko bili u poretku Konferencijske lige. Sa svakom utakmicom smo sve bolji. Uigraniji smo, sve trenerove ideje su usvojene. Imamo velikog trenera - poručio je kapetan za Novi list.
Momčad Victora Sancheza tako u Poljsku putuje s nadom da može iznenaditi. Šahtar je moćan, ali i rasterećen, dok Riječani imaju jasan motiv osvojiti tri boda i možda se ugurati i među najboljih osam, dok prolazak među 24 ne bi smio biti upitan.
