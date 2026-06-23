UŽIVO SP: Hrvatska traži prve bodove, nevrijeme i oluja napravili kaos u Philadelphiji

Tko igra danas? Na programu su četiri utakmice. Portugal - Uzbekistan (19.00), Engleska - Gana (22.00), Hrvatska - Panama (01.00) i Kolumbija - DR Kongo (04.00)
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Lionel Messi (38) zabio je oba gola u pobjedi Argentine 2-0 nad Austrijom i jednom utakmicom srušio četiri Guinnessova rekorda Svjetskog prvenstva.
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Nevrijeme je prekinulo utakmicu Francuske i Iraka jer je u krugu od 10 kilometara evidentirana munja, a pravilo nalaže pola sata čekanja bez novog udara.
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Francuska je na poluvremenu imala vodstvo 1-0 protiv Iraka, a jedini gol postigao je Mbappé u 14. minuti. a utakmica je bila prekinuta zbog nevremena
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Na programu su četiri utakmice drugog kola 13. dana SP-a.
Portugal - Uzbekistan
Portugal je razočarao u prvom kolu, remizirao je s DR Kongom 1-1 unatoč vodstvu Joãa Nevesa već u šestoj minuti. Uzbekistan je bez bodova nakon poraza 1-3 od Kolumbije, pa je ovo utakmica u kojoj Ronaldo i suigrači moraju po pobjedu.
Engleska - Gana
Uzbudljiv dvoboj na vrhu skupine L. Engleska je u prvom kolu nokautirala Hrvatsku 4-2, dok je Gana minimalno svladala Panamu 1-0. Pobjednik ove utakmice bit će blizu osiguravanja prolaza.
Hrvatska - Panama
Vatreni moraju reagirati nakon bola poraza od Engleske 2-4. Panama je u prvom kolu izgubila od Gane 0-1 i u sličnoj je situaciji. Obje momčadi bodu leđa zid, pa se očekuje otvorena utakmica s puno toga na kocki.
Kolumbija - DR Kongo
Kolumbija je jedina momčad u skupini s maksimalnih tri bodova nakon uvjerljive pobjede 3-1 nad Uzbekistanom. DR Kongo remizirao je s Portugalom i ima bod, a pobjeda bi ih odvela na vrh tablice.
Skupina K, 19.00: Portugal - Uzbekistan (Houston)
Skupina L, 22.00: Engleska - Gana (Foxborough)
Skupina L, 01.00: Panama - Hrvatska (Toronto)
Skupina K, 04.00: Kolumbija - DR Kongo (Guadalajara)