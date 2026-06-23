UŽIVO SP: Hrvatska traži prve bodove, nevrijeme i oluja napravili kaos u Philadelphiji

NAJAVA

Na programu su četiri utakmice drugog kola 13. dana SP-a.

Portugal - Uzbekistan

Portugal je razočarao u prvom kolu, remizirao je s DR Kongom 1-1 unatoč vodstvu Joãa Nevesa već u šestoj minuti. Uzbekistan je bez bodova nakon poraza 1-3 od Kolumbije, pa je ovo utakmica u kojoj Ronaldo i suigrači moraju po pobjedu.

Engleska - Gana

Uzbudljiv dvoboj na vrhu skupine L. Engleska je u prvom kolu nokautirala Hrvatsku 4-2, dok je Gana minimalno svladala Panamu 1-0. Pobjednik ove utakmice bit će blizu osiguravanja prolaza.

Hrvatska - Panama

Vatreni moraju reagirati nakon bola poraza od Engleske 2-4. Panama je u prvom kolu izgubila od Gane 0-1 i u sličnoj je situaciji. Obje momčadi bodu leđa zid, pa se očekuje otvorena utakmica s puno toga na kocki.

Kolumbija - DR Kongo

Kolumbija je jedina momčad u skupini s maksimalnih tri bodova nakon uvjerljive pobjede 3-1 nad Uzbekistanom. DR Kongo remizirao je s Portugalom i ima bod, a pobjeda bi ih odvela na vrh tablice.

Skupina K, 19.00: Portugal - Uzbekistan (Houston)

Skupina L, 22.00: Engleska - Gana (Foxborough)

Skupina L, 01.00: Panama - Hrvatska (Toronto)

Skupina K, 04.00: Kolumbija - DR Kongo (Guadalajara)