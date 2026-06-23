Oluja u Philadelphiji napravila presedan koji se na Mundijalu nije vidio još od 1994. godine

Oluja u Philadelphiji napravila je nešto što se na Mundijalu nije vidjelo u posljednjih 32 godine. Nastavak utakmice Francuska - Irak, prekinute zbog grmljavinskog nevremena, pomaknut je na najmanje 1:30 po hrvatskom vremenu.

Svaki novi udar munje u krugu od 13 kilometara od stadiona resetira sat na 30 minuta čekanja, a upozorenje na nevrijeme u Philadelphiji vrijedi sve do 3:00.

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U međuvremenu, u 2:00 na stadionu MetLife u East Rutherfordu kreće utakmica Norveška - Senegal, pa će se ta dva dvoboja neminovno preklopiti.

Tako će se prvi put od 25. lipnja 1994. dvije utakmice Svjetskog prvenstva igrati u isto vrijeme, a da pritom nije riječ o trećem kolu kada to ionako postaje pravilo.

Foto: Kyle Ross/REUTERS

Tada su na SP-u u SAD-u istovremeno krenuli dvoboji Belgija - Nizozemska i Saudijska Arabija - Maroko, oba u 18:30 po hrvatskom vremenu.