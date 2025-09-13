UŽIVO Varaždin - Hajduk: Gosti traže povratak na pobjedničke staze, čekamo sastave trenera

NAJAVA

Nogometaši Varaždina i Hajduka sastaju se u 6. kolu HNL-a s početkom od 17 sati. Varaždinci su nakon pet kola osvojili šest bodova i nalaze se na petom mjestu ljestvice. Trener Nikola Šafarić najavio je susret.

- Hajduk je živ, brz, dominantan na krilnim pozicijama, ali nikad mu nije lako igrati u Varaždinu. Otkako ga je preuzeo Gonzalo Garcia, Hajduk je raznovrstan, puno goropadniji nego prošlu sezonu. Ne ovisi više toliko o Marku Livaji - rekao je trener Varaždina.

S druge strane, Splićani su odlično ušli u prvenstvo i imaju 13 bodova od mogućih 15. Trener Gonzalo Garcia priznao je koliko mu je s Istrom bilo teško gostovati u Baroknom gradu.

- Vrlo su dobra momčad. Dok sam bio u Istri, za mene su to bile najteže utakmice. Vrlo su organizirani, trener ima jasnu ideju, igraju kao momčad. Izgubili su neke igrače, ali mislim da su dolaskom novih i jači u nekim stvarima. Trener radi jako dobar posao, agresivni su, jako dobro se brane i imaju opasna krila - rekao je i otkrio da Ante Rebić još nije spreman za cijelu utakmicu.

Dvoboj sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1.