VIDEO Hajdukovci su tražili kazneni udarac za ovu situaciju
Foto: Screenshot/MaxSport

VARAŽDIN - HAJDUK 2-0 Splićani u idućem kolu igraju protiv Dinama 20. rujna, dok Varaždin ide u goste Lokomotivi. Ovo je prvi poraz Hajduka u HNL-u ove sezone

Hajduk je izgubio u Varaždinu 2-0 u 6. kolu HNL-a i to primivši dva gola u prvih osam minuta. Bilo je spornih situacija na dvoboju, a u jednoj su igrači splitske momčadi tražili kazneni udarac.

Lopta je letjela visoko prema kaznenom prostoru Varaždina, Sigur trčao prema lopti, a Rufat Abdullazada zamahnuo je i izbacio loptu daleko iz kaznenog prostora. Sigur je tražio nakon tog kontakta kazneni udarac, ali sudac Patrik Kolarić nije se oglasio.

Splićani u idućem kolu igraju protiv Dinama 20. rujna, dok Varaždin ide u goste Lokomotivi.

