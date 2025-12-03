UŽIVO Varaždin - Osijek: Stigli su sastavi momčadi! Tavares se vratio u prvih 11 kod domaćina

NAJAVA

Rijeka je uz manje poteškoće izborila četvrtfinale Kupa u Ždralovima protiv Mladosti pobjedom 4-1, a ostalo je još doznati posljednjeg sudionika hrvatskog Kupa koji će se pridružiti preostalih sedam ekipa koje su već izborile plasman. Utakmica Varaždina i Osijeka dat će nam tog osmog sudionika.

U utakmicu momčadi ulaze u potpuno drukčijem raspoloženju. Momčad Nikole Šafarića u posljednja četiri kola HNL-a igrala je samo protiv velikana i pritom ostvarila sjajne rezultate. Bolji od njih bio je samo Dinamo na Maksimiru, dok su s Hajdukom i Osijekom remizirali, a Rijeku pobijedili. To je veliki zalog i za ovu utakmicu momčadi iz baroknog grada, koja trenutačno drži četvrto mjesto prvenstvenog poretka.

- Mogu reći da sam malo zadovoljniji fazom napada nego prošle godine, ali ponekad posustanemo u fazi obrane. Sigurno nam je utakmica u Splitu podigla samopouzdanje i vjeru u sebe i svoje mogućnosti, što stalno i govorim, da smo dobra momčad. Moramo u svakoj utakmici biti maksimalno fokusirani i pripremljeni kako bismo ostvarili dobar rezultat jer razlika između svih momčadi mala je. Tako će biti i u ovoj Kup utakmici. Bitno je da smo fokusirani, da smo taktički dobro pripremljeni i da sutra na utakmici provedemo ono što smo zamislili - rekao je Varaždinov trener u najavi.

Što se pak Osijeka tiče, oni nikako ne mogu biti zadovoljni formom. Otkako je stigao Željko Sopić, maknuli su se s posljednjeg mjesta tablice, no i dalje su daleko od sigurne zone. S posljednjim Vukovarom dijele isti broj bodova, a u prošlom kolu propustili su priliku odvojiti se od slavonskih susjeda kada su u Vinkovcima remizirali 2-2.

Momčad muče i ozljede, posebice u veznom redu, pa Sopić ni u današnjoj utakmici ne može računati na Šimuna Mikolčića, Stanislava Šopova, Luku Vrbančića, a nedostaju i Niko Farkaš, Yannick Toure i Filip Živković.

- Moramo u svakoj utakmici ići na glavu i davati svoj maksimum. Već u srijedu imamo novu utakmicu i priliku za pobjedu. Trebamo gledati prema naprijed i dobro je da uskoro imamo novu priliku za dobar rezultat. Ne smijemo previše razmišljati o onome što smo propustili u Vinkovcima, iako moramo vidjeti kako popraviti neke stvari koje nisu bile dobre i u kojima smo griješili. Moramo razmišljati kako proći u Kupu, nema nam druge - rekao je Arnel Jakupović, napadač Osijeka, koji je u Vinkovcima prekinuo svoj dvomjesečni golgeterski post.

Utakmica je na rasporedu u 17 sati, a prijenos je na MAXSportu 1.