Šokirao Poljud 'projektilom' pa otkrio što je pomislio: 'Ili pucaj ili se što prije vrati u obranu...'

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Čim sam opalio po lopti imao sam dobar osjećaj, ali onda sam preko Pajazitijevih leđa gledao kako ide. Vidio sam da se digla, ali se u jednom srušila i ušla u gol, rekao je Varaždinov Tomislav Duvnjak

Varaždin i Hadjuk odigrali su 1-1 u 15. kolu HNL-a. Utakmicu je obilježio prekrasan gol Tomislava Duvnjaka za vodstvo Varaždina u 44. minuti. Sjajan volej koji se vrtio po društvenim mrežama nekoliko dana, a sada je za službenu stranicu HNL-a dao intervju u kojem je i opisao trenutak kada je poslao "projektil" prema Hajdukovom golu.

- Osjetio sam gdje će lopta pasti i rekao u sebi: “Ili pucaj, ili trči natrag u obranu, ha, ha, ha... Čim sam opalio po lopti imao sam dobar osjećaj, ali onda sam preko Pajazitijevih leđa gledao kako ide. Vidio sam da se digla, ali se u jednom srušila i ušla u gol - rekao je Duvnjak kojem je ovo treći gol u seniorskom nogometu, a ovaj će pamtiti do kraja života:

- To sigurno. Uostalom, dogodio se na Poljudu gdje je uvijek odličan nogometni ambijent pa je i to pojačalo opći dojam. Postigao sam još jednom sličan gol, ali u dresu U-17 reprezentacije Hrvatske u kvalifikacijama protiv Armenije. Distanca je bila malo udaljenija, ali lopta je bila na podu. Ovaj put je bilo malo teže, ali i slađe. Koliko sam puta pogledao pogodak? Neposredno poslije utakmice to nije bilo moguće jer mi je mobitel “izgorio” od poziva i poruka, ali sutradan sam ga pogledao sigurno desetak puta za redom. Da, da, imalo se što i vidjeti, ha, ha, ha.

Komentirao je samu utakmicu, a zatim i sezonu iz kuta Varaždina, koji drži četvrtu poziciju i vrlo je blizu trećem.

- Žao mi je što nismo osvojili sva tri boda jer sam, pogotovo u prvom poluvremenu, stekao dojam da smo stvorili sve preduvjete za takav scenarij. Imali smo dobre prilike za vodstvo i prije mog gola, Hajduk je imao Rebićevu vratnicu u nadoknadi. U drugom dijelu se Hajduk dignuo poslije Šeginog pogotka, a nas je omelo Boršićevo isključenje. Poslije nas je izvukao Zelenika, ali itekako možemo žaliti za sva tri boda - rekao je pa dodao o Varaždinu:

- Tajna je u našem momčadskom duhu, nema iskakanja i isticanja pojedinaca, a i trener nas dobro drži “pod ključem”. Naravno, velika je stvar što u svakoj utakmici taktički jako dobro stojimo na terenu, što je plod naših analiza prije svake utakmice kada do detalja analiziramo protivnika. Naravno, i toga da mi igrači sve trenerove zamisli uspijemo sprovesti u djelo na terenu.

Momčad Nikole Šafarića će u srijedu odigrati utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Osijeka na domaćem terenu (17 sati), a za vikend će ugostiti Lokomotivu. Varaždin ima 20 bodova i dva boda je od trećeplasiranog Slaven Belupa.

