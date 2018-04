Vardar je favorit, a Zagreb ima zadnju šansu za nešto veliko

PAVLOVIĆ GLAVNA KARIKA

U Vardaru smatraju da će samo makimalnim zalaganjem i koncentracijom doći do trofeja SEHA lige. Respektiraju Zagreb maksimalno.

- Ako ne budemo na vrhunskoj razini, Zagreb će itekako imati šanse u ovom ogledu. Moramo se jako dobro pripremiti za protivnika kao što je Zagreb, biti spremni za sva iznenađenja koja će nam pripremiti. Jesmo mi favoriti, pogotovo pred našom publikom, ali treba to pokazati i na terenu - rekao je golman Arpad Šterbik

Istaknuo je odakle prijeti najveća opasnost.

- Pavlović je donio igri Zagreba neku sasvim novu dimenziju. Realno, Zagreb je puno jača momčad kad je on na terenu i morat ćemo dati sve od sebe da ga zaustavimo, limitiramo.

Svjestan je toga i Luka Cindrić.

- On je bez dvojbe ključni igrač Zagreba, uz njega je sve u njihovoj igri puno bolje, opasnije. Pokušat ćemo ga zaustaviti, to nam je prvi cilj, ali znamo da je to puno lakše reći nego učiniti.